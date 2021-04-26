У Полтаві МАЗ зім'яв таксі Mitsubishi: водій травмувався

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26 квітня близько 12.00 у Полтаві сталася ДТП, на ділянці між дорогами «М03» й «Т1707», у напрямку проспекту М. Вавілова. Як повідомляє пресслужба поліції, зіткнулися Mitsubishi Lancer та МАЗ.





Унаслідок аварії тілесні ушкодження отримав 34-річний водій легковика.





Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.