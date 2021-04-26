Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві МАЗ зім'яв таксі Mitsubishi: водій травмувався

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 144

 

Чоловік отримав ушкодження середньої тяжкості

26 квітня близько 12.00 у Полтаві сталася ДТП, на ділянці між дорогами «М03» й «Т1707», у напрямку проспекту М. Вавілова. Як повідомляє пресслужба поліції, зіткнулися Mitsubishi Lancer та МАЗ.


Унаслідок аварії тілесні ушкодження отримав 34-річний водій легковика.


Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх