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Де кременчужанам вигідніше купити газ: стала відома річна ціна постачальників

Вчора, 16:39 Переглядів: 4 567 Коментарів: 6

 

Тариф ТОВ «Кременчукгаз-трейдінг» не найвищий, але й не найнижчий

Стали відомі базові (фіксовані річні) ціни на газ, які діятимуть за замовчуванням для абонентів газових компаній з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року. Перелік порівняльних тарифів оприлюднило видання ГазПравда. Нагадаємо, Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, передбачила, що з 1 травня абонентів автоматично переведуть на річний тариф. Втім, за бажанням, споживачі зможуть його змінити на інший тарифний план, який пропонує газопостачальна компанія.

 

У переліку ГазПравди немає кременчуцького постачальника, проте ми довідалися у компанії про її тарифи, які незабаром будуть доступні на сайті:

  • 9,99 грн за кубометр — річна ціна;
  • 7,96 грн за кубометр — місячна ціна.
     

Як повідомив керівник ТОВ «Кременчукгаз-трейдінг» Валерій Кузьминський, річний тариф ще може бути зменшений: це залежатиме від того, за якою ціною трейдер придбає ресурс на газовому ринку. Також у компанії сподіваються, що «Нафтогаз» таки пустить на ринок ресурс власного українського видобутку — наразі його отримала лише державна компанія, і ціни інших трейдерів здебільшого вищі.

 

Згідно з рішенням регулятора (НКРЕКП), річні ціни на газ можуть змінюватися, але лише в бік зниження.

 

Отже, як повідомляє ГазПравда, станом на 26 квітня найнижчі річні ціни – від 7,88 грн до 7,96 грн за кубометр запропонували 4 компанії. Ціну 7,88 грн за кубометр запропонувало ДП «Евода трейд» КП «Луцькводоканал», 7,89 грн - ТОВ «Черкасигаз збут» і ТОВ «Уманьгаз збут», 7,96 грн – Газопостачальна компанія «Нафтогаз України».

 

Найвища річна ціна на газ складе 13,5 грн за кубометр (детальніше у таблиці).


 

При цьому ціна на газ для клієнтів Постачальника останньої надії (ПОН) у травні становитиме 9,57 грн за кубометр. Тож усіх клієнтів ПОН закликають обрати ринкового постачальника та укласти з ним договір, щоб отримати вигідніші ціни.

 

Нагадаємо, ТОВ «Кременчукгаз-постачання» (яке мало угоди з більшістю кременчуцьких споживачів) із 13 березня припинило надавати послуги, і зараз більшу частину містян обслуговує ПОН — ГК «Нафтогаз України». Тож кременчужани (які ще цього не зробили) мають обрати постачальника газу. Або мають нагоду змінити вже обраного постачальника газу чи його тариф (із річного на місячний).


Платіжки за газ кременчужани отримають після 15 квітня

 

Узагальнена інформація по цінах — у таблиці. Це ціни без урахування вартості доставки: за розподіл палива люди сплачують операторам газорозподільних мереж (облгазам) окремо згідно з чинними тарифами на доставку газу. У Кременчуці оператор мереж — це ПрАТ «Кременчукгаз» (незалежно від того, в якої компанії ви купуєте сам газ).


Ціни на газ: порівнюйте

(станом на 08:30 26 квітня 2021 року, джерело - ГазПравда)


Назва підприємства

Річний тариф

Травень

ДП «ЕВОДА ТРЕЙД» КП"ЛУЦЬКВОДОКАНАЛ"

7,88

7,88

ТОВ "ЧЕРКАСИГАЗ ЗБУТ"

7,89

7,89

ТОВ "УМАНЬГАЗ ЗБУТ"

7,89

7.89

ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"

7,96

 

ТОВ "ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ"

7,98

7,98

ТОВ "ЗАКАРПАТТЯ ЕНЕРГОЗБУТ"

7,98

7,98

ТОВ "ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ"

7,99

7,99

ТОВ "КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ"

7,99

7,99

ТОВ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ"

7,99

7,99

ТОВ "ХАРКІВГАЗ ЗБУТ"

7,99

7,99

ТОВ "ВОЛИНЬГАЗ ЗБУТ"

7,99

7,99

ТОВ "ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ"

7,99

7,99

 ТОВ ''РІВНЕГАЗ ЗБУТ''

7,99

7,99

ТОВ "СУМИГАЗ ЗБУТ"

7,99

7,99

ТОВ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ ЗБУТ"

7,99

7,99

ТОВ "ЧЕРНІВЦІГАЗ ЗБУТ"

7,99

7,99

 ТОВ "ЧЕРНІГІВГАЗ ЗБУТ"

7,99

7,99

 ТОВ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ ЗБУТ"

7,99

7,99

ТОВ "ЖИТОМИРГАЗ ЗБУТ"

7,99

7,99

ТОВ "МИКОЛАЇВГАЗ ЗБУТ"

7,99

7,99

ТОВ "ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ"

7,99

7,99

ТОВ "ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ"

7,99

7,99

ТОВ "ЙЕ Енергія"

7,99

7,99

ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ"

8,20

8,20

ТОВ "ГАЗПОСТАЧСЕРВІС"

8,57

8,57

ТОВ "ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД"

8,60

8,60

ТОВ "ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ"

9,20

9,20

ТОВ "НАФТОГАЗ ПОСТАЧАННЯ"

9,50

9,50

ТОВ "МЕГАВАТТ ЕНЕРГО СЕРВІСНА КОМПАНІЯ"

9,80

 

ТОВ "АГРОСИНТЕЗ ТРЕЙДІНГ"

9,80

 

ТОВ "ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ"

9,89

 

ДП "ГАЗПОСТАЧ" ТОВ "ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ"

9,90

9,90

ТОВ "ГАЗ АП"

9,99

7,99

ТОВ "ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ"

9,99

9,99

ТОВ "ТД "ЛУБНИГАЗ" (ПОН)

9,99

9,99

ДП "ШЕПЕТІВКАГАЗ" ПАТ "ШЕПЕТІВКАГАЗ"

10,20

8,17

ТОВ “ВІЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ ПАЛІВЕНЕРГО”

10,41

9,59

ТОВ "ЕРУ ТРЕЙДІНГ"

10,50

 

ТОВ "ДОНЕЦЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO)

10,50

9,75

ДП "ПОЛУМ'Я" ПАТ "КОРОСТИШІВГАЗ"

10,50

9,50

ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO)

10,50

9,75

ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO)

10,50

9,75

ТОВ "ТОРГОВА ЕЛЕКТРИЧНА КОМПАНІЯ"

10,80

9,90

ТОВ "ГАЗПРОМПОСТАЧ"

10,80

10,20

ТОВ "ГАЛНАФТОГАЗ"

10,99

7,99

ТОВ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "ГЕЛІОС"

11,00

9,30

ТОВ "ТАС ЕНЕРГІЯ КРАЇНИ"

11,22

11,22

ТОВ "СТРИЙНАФТОГАЗ"

11,99

7,99

ТОВ "МАРГАЗ"

12,58

9,90

ТОВ "АЗОВГАЗ"

12,90

10,40

ТОВ  "ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"

13,50

8,50

ТОВ "ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"

13,50

7,98

ТОВ  "ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ"

13,50

10,50


8
Автор: Татьяна Донченко Джерело фото: mind.ua
Теги: газ ціна річний тариф
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Коментарі: 6

337
Kremen.Club:
Вчора, 18:02

Ну если годовая цена 9,99 подтвердится, хотелось бы посмотреть на того (из тех, у кого не только плита), кто подпишет с ними договор.


14 0
103
orca:
Вчора, 18:03

Верной дорогой идем!!!

Только в светлое "европейское" будущее смогут заглянуть не все...

 

P.S. За газом теперь и остальные цены подтянутся. 


26 5
1
ordinary_citizen:
Вчора, 19:15

Нагадаємо, ТОВ «Кременчукгаз-постачання» (яке мало угоди з більшістю кременчуцьких споживачів) із 13 березня припинило надавати послуги, і зараз більшу частину містян обслуговує ПОН — ГК «Нафтогаз України».

При этом счет за март Кременчукгаз-постачання выставил за весь месяц в полном обьеме.


8 0
470
1
Туся:
Вчора, 19:54

де їх стільки набралося в країні , цих газових компаній? Покрали все у держави буржуї прокляті......


24 2
694
VsegdaProtiv:
Вчора, 20:18

список газконтор, которые скоро разорятся и будут выкуплены нафтогазом


10 0
2 968
1
zzzzzz:
Вчора, 20:40

Ахах, где же ваш газ по 6.50 на годsmile. Зато ж не барига!!! Посміємося ще.


21 14

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