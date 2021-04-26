Де кременчужанам вигідніше купити газ: стала відома річна ціна постачальників

Вчора, 16:39 Переглядів: 4 567 Коментарів: 6

Стали відомі базові (фіксовані річні) ціни на газ, які діятимуть за замовчуванням для абонентів газових компаній з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року. Перелік порівняльних тарифів оприлюднило видання ГазПравда . Нагадаємо, Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, передбачила, що з 1 травня абонентів автоматично переведуть на річний тариф. Втім, за бажанням, споживачі зможуть його змінити на інший тарифний план, який пропонує газопостачальна компанія.

У переліку ГазПравди немає кременчуцького постачальника, проте ми довідалися у компанії про її тарифи, які незабаром будуть доступні на сайті:

9,99 грн за кубометр — річна ціна;

7,96 грн за кубометр — місячна ціна.



Як повідомив керівник ТОВ «Кременчукгаз-трейдінг» Валерій Кузьминський, річний тариф ще може бути зменшений: це залежатиме від того, за якою ціною трейдер придбає ресурс на газовому ринку. Також у компанії сподіваються, що «Нафтогаз» таки пустить на ринок ресурс власного українського видобутку — наразі його отримала лише державна компанія, і ціни інших трейдерів здебільшого вищі.

Згідно з рішенням регулятора (НКРЕКП), річні ціни на газ можуть змінюватися, але лише в бік зниження.

Отже, як повідомляє ГазПравда, станом на 26 квітня найнижчі річні ціни – від 7,88 грн до 7,96 грн за кубометр запропонували 4 компанії. Ціну 7,88 грн за кубометр запропонувало ДП «Евода трейд» КП «Луцькводоканал», 7,89 грн - ТОВ «Черкасигаз збут» і ТОВ «Уманьгаз збут», 7,96 грн – Газопостачальна компанія «Нафтогаз України».

Найвища річна ціна на газ складе 13,5 грн за кубометр (детальніше у таблиці).





При цьому ціна на газ для клієнтів Постачальника останньої надії (ПОН) у травні становитиме 9,57 грн за кубометр. Тож усіх клієнтів ПОН закликають обрати ринкового постачальника та укласти з ним договір, щоб отримати вигідніші ціни.

Нагадаємо, ТОВ «Кременчукгаз-постачання» (яке мало угоди з більшістю кременчуцьких споживачів) із 13 березня припинило надавати послуги, і зараз більшу частину містян обслуговує ПОН — ГК «Нафтогаз України». Тож кременчужани (які ще цього не зробили) мають обрати постачальника газу. Або мають нагоду змінити вже обраного постачальника газу чи його тариф (із річного на місячний).





Узагальнена інформація по цінах — у таблиці. Це ціни без урахування вартості доставки: за розподіл палива люди сплачують операторам газорозподільних мереж (облгазам) окремо згідно з чинними тарифами на доставку газу. У Кременчуці оператор мереж — це ПрАТ «Кременчукгаз» (незалежно від того, в якої компанії ви купуєте сам газ).





Ціни на газ: порівнюйте

(станом на 08:30 26 квітня 2021 року, джерело - ГазПравда)







