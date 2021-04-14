Платіжки за газ кременчужани отримають після 15 квітня

Сьогодні, 15:41 Переглядів: 255

Кременчужани (абоненти ТОВ «Кременчукгаз-постачання») за березень не отримали рахунків за газ. Декілька дзвінків з проханням пояснити, що відбулося, днями отримала редакція.





- У електронній платіжці, яку я отримує через фірму ВАС, навпроти газу стоїть знак запитання. Коли буде рахунок? - цікавиться кременчужанка Лілія.





Така ситуація з рахунками за газ пов'язана з тим, що ТОВ «Кременчукгаз-постачання» із 13 березня припинило надавати послуги споживачам. Як ми повідомляли раніше, абонентів компанії перевели на обслуговування до постачальника останньої надії (ПОН) — ГК ГК «Нафтогаз України». Відтак за березень колишні абоненти ТОВ «Кременчукгаз-постачання» отримають дві платіжки за газ:

по 13 березня рахунок виставить місцевий постачальник ТОВ «Кременчукгаз-постачання»;

з 13 по 31 березня — рахунок від ГК «Нафтогаз України».





Розподіл та облік газу (і обслуговування мереж), як і раніше, здійснює оператор мереж - «Кременчукгаз». У департаменті обліку природного газу ПрАТ «Кременчукгаз» повідомили, що зараз ведуть розрахунки, але за підсумками останнього місяця ця робота триває довше, оскільки дані обраховуються не для одного постачальника, а для кількох. (Дехто з кременчужан уже встиг укласти нові договори на вільному ринку газу).





«Кременчукгаз» надасть постачальникам інформацію щодо нарахованих кубів за березень після 15 квітня 2021 року.





Ймовірно, що рахунки від ПОН - ГК «Нафтогаз України» - кременчужани знову отримують у паперовій формі, як це було з рахунками за три дні жовтня, із 19 по 21 число (тоді послуги абонентам ТОВ «Кременчукгаз-постачання» теж надавав ПОН).





Наразі ГК «Нафтогаз України» та місцевий постачальник ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг», (афілійований з «Кременчукгазом») ведуть боротьбу за кременчуцьких споживачів.





Так, ГК «Нафтогаз України» розіслала рахунки за жовтень з пропозицією виграти 10 тис грн або айфон, підписавши договір приєднання. А працівники ТОВ «Кременчукгаз-Трейдінг» ходять по домівках та допомагають містянам переоформити документи, обіцяючи зручні електронні рахунки від Єдиної комунальної системи ВАС, до яких звикли містяни. Уже залучили 15 тисяч споживачів, провідомили у компанії.





Нагадаємо, у зв'язку з припиненням роботи ТОВ «Кременчукгаз-постачання» абонентам цієї компанії слід обрати собі постачальника газу., адже ПОН надає послуги лише 60 днів.





В Україні газ побутовим споживачам постачають понад 50 компаній. Обрати постачальника та порівняти ціни можна на онлайн-ресурсах «ГазПравда» (gazpravda.com.ua) або «Газотека» (gasoteka.ua-energy.org).





Нагадаємо, населення переведуть на річний газовий контракт з першого травня — тобто за замовчуванням газ надаватиметься за фіксованою ціною. Таке рішення ухвалила НКРЕКП. Контракт можна буде змінити — залежно від пропозицій постачальників. Річну ж ціну на газ вони оприлюднять до 25 квітня — є сенс вибрати постачальника, уже довідавшись про пропозиції.