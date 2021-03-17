Кременчужани за березень отримають дві платіжки за газ: що відбулося

Сьогодні, 14:46 Переглядів: 314 Коментарів: 2

ТОВ «Кременчукгаз-постачання» з 13 березня тимчасово припинило надавати послуги споживачам — і вони тепер отримують газ від ГК «Нафтогаз України»

За березень (у квітні) кременчужани (абоненти ТОВ «Кременчукгаз-постачання») отримають дві платіжки за газ:

по 13 березня рахунок виставить місцевий постачальник ТОВ «Кременчукгаз-постачання»;

з 13 по 31 березня — рахунок від ГК «Нафтогаз України».

За повідомленням НАК «Нафтогаз України», місцевий постачальник у Кременчуці, який забезпечував газом 138 тисяч побутових споживачів, уже вдруге припинив надавати послугу (вперше це відбулося у жовтні 2020 року). І тепер мешканці Кременчука, Горішніх Плавнів та Кременчуцького району отримують газ за рахунок тимчасового механізму страхування побутових споживачів. Як передбачено Правилами постачання природного газу, клієнтів ТОВ «Кременчукгаз-постачання» тимчасово обслуговує постачальник «останньої надії» (ПОН) – Газопостачальна компанія «Нафтогаз України».





- Ми призупиняємо постачання газу на два місяці, до кінця квітня, - підтвердив директор ТОВ «Кременчукгаз-постачання» Валерій Кузьминський.





За його словами, це пов'язано з тим, що в компанії наразі немає ресурсу для закупівлі газу. Передусім — через борги населення. За інформацією пана Кузьминського, щомісяця 20% абонентів не розраховуються за газ.





- Крім того, у нас збитки за січень, пов'язані зі зниженням ціни (встановлена КМУ фіксована ціна на газ — 6,99 грн за кубометр — ред.). Хоча держава обіцяла компенсувати — ніхто не компенсував. Ці збитки лягли на підприємство, понад 20 млн грн. Як наслідок — у нас недостатньо коштів, щоб закупити газ для населення. Тому ми поки що збираємо борги, щоб прибрати дефіцит обігових коштів. І продовжимо працювати далі, - коментує ситуацію Валерій Кузьминський.





Він наголошує: автоматичного переходу назад від ПОН (ГК «Нафтогаз України») до ТОВ «Кременчукгаз-постачання» не буде. Споживачам, які забажають повернутися, треба буде підписати заяву-приєднання до договору.





Разом із тим, ГК «Нафтогаз України» наголошує, що клієнти ПОН не стають автоматично комерційними клієнтами ГК «Нафтогаз України». (За Кодексом газорозподільних систем ПОН може надавати послуги 60 днів.)





«Крім того, ціна для клієнтів ПОН є вищою, а сервіси компанії ГК «Нафтогаз України» є доступними лише частково з огляду на відсутність необхідної інформації про клієнтів постачальника «останньої надії», - зазначають у ГК «Нафтогаз України».





Кременчужанам слід обрати постачальника газу

Надалі для безперебійного газопостачання мешканці Кременчука та району мають обрати ринкового постачальника газу й укласти з ним договір.





Станом на сьогодні в Україні газ побутовим клієнтам постачають понад 50 компаній. Обрати постачальника та порівняти ціни можна на онлайн-ресурсах «ГазПравда» (gazpravda.com.ua) або «Газотека» (gasoteka.ua-energy.org).





Абонентам ТОВ «Кременчукгаз-трейдінг» хвилюватися не варто: ця компанія продовжує надавати послуги.