У Кременчуці з'явився перший претендент на підвищений штраф за п'яну їзду: ще дві «попелюшки» попалися до 12-ї

Сьогодні, 14:55 Переглядів: 250

У Кременчуці з'явився перший претендент на підвищений штраф за п'яну їзду. Як повідомляє патрульна поліція міста, Daewoo Sens зупинили о 01.16 на вул. Ярмарковій. За кермом був 38-річний плавнівець. Під час спілкування з водієм, правоохоронці помітили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Окрім того виявилося, що чоловік тимчасово обмежений у праві керування транспортними засобами.





Порушнику запропонували пройти огляд у лікаря-нарколога, проте керманич відмовився на камеру, позаяк з сьогоднішнього дня не обов'язкова присутність свідків (понятих).





На чоловіка склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 (керування ТЗ у стані сп'яніння). Йому загрожує штраф у розмірі 17 000 гривень. Також водій отримав протокол за ч. 3 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами).





Цікаво, що у Кременчуці цієї ночі «пощастило» ще двом «попелюшкам», які попалися до 00.00 (до набрання чинності Закону №1231-ІХ).

