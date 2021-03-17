Кременчук, Бізнес/Робота, Ділові новини

Два підприємства області отримали податкові пільги, одне з них – у Кременчуці

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 0

Обидва вони відносяться до Українського товариства сліпих

16 березня у Полтаві відбулося засідання комісії з питань надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування та доцільності надання фінансової допомоги підприємствам та організаціям громадських організацій осіб з інвалідністю під керівництвом заступника голови ОДА Катерини Риженко.


За результатами засідання дозволи на право користуватися пільгами з оподаткування отримали:

  • Кременчуцьке учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих
  • Підприємство об’єднання громадян «Полтавське учбово-виробниче підпрємство «Полтаваелектро» Українського товариства сліпих»

Зокрема, підприємствам надані пільги, передбачені у:

  • пункті 142.1 статті 142 розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» Податкового кодексу України;
  • пункті 282. 1.2 статті 282 розділу XII «Податок на майно» Податкового кодексу України (плата за землю);
  • абзаці 1 пункту 8 підрозділу 2 «Особливості справляння податку на додану вартість» розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України.
0
Автор: Тамара Зінченко
Теги: УТОС податкова пільга
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.

Читайте також:

  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх