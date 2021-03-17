Два підприємства області отримали податкові пільги, одне з них – у Кременчуці

Обидва вони відносяться до Українського товариства сліпих
16 березня у Полтаві відбулося засідання комісії з питань надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування та доцільності надання фінансової допомоги підприємствам та організаціям громадських організацій осіб з інвалідністю під керівництвом заступника голови ОДА Катерини Риженко.
За результатами засідання дозволи на право користуватися пільгами з оподаткування отримали:
- Кременчуцьке учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих
- Підприємство об’єднання громадян «Полтавське учбово-виробниче підпрємство «Полтаваелектро» Українського товариства сліпих»
Зокрема, підприємствам надані пільги, передбачені у:
- пункті 142.1 статті 142 розділу ІІІ «Податок на прибуток підприємств» Податкового кодексу України;
- пункті 282. 1.2 статті 282 розділу XII «Податок на майно» Податкового кодексу України (плата за землю);
- абзаці 1 пункту 8 підрозділу 2 «Особливості справляння податку на додану вартість» розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України.