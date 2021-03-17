Два підприємства області отримали податкові пільги, одне з них – у Кременчуці

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Обидва вони відносяться до Українського товариства сліпих

16 березня у Полтаві відбулося засідання комісії з питань надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування та доцільності надання фінансової допомоги підприємствам та організаціям громадських організацій осіб з інвалідністю під керівництвом заступника голови ОДА Катерини Риженко.





За результатами засідання дозволи на право користуватися пільгами з оподаткування отримали:

Кременчуцьке учбово-виробниче підприємство Українського товариства сліпих

Підприємство об’єднання громадян «Полтавське учбово-виробниче підпрємство «Полтаваелектро» Українського товариства сліпих»

Зокрема, підприємствам надані пільги, передбачені у: