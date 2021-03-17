За добу на Полтавщині на COVID-19 захворіло 265 людей

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Загалом від початку карантину хворобу діагностували у 49 166 людей, 43 730 з яких вже одужали. Продовжують лікування 4 390 громадян, з них 183 – діти. В області зареєстровано 1046 летальних випадків.





Вранці 17 березня Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України повідомив, що за добу виявлено 256 нових захворювань на COVID-19, одужало 97 людей. Нажаль, 7 пацієнтів померло.





Георгафія хвороби:

Полтава – 18 886 (+127);

Кременчук – 6 203 (+39);

Горішні Плавні – 2 381 (+7);

Полтавський район – 2 187 (+23);

Миргород – 1 799;

Лубни – 1 567 (+17);

Лохвицький район – 1 478;

Зіньківський район – 1 127 (+4);

Карлівський район – 1 033 (+15);

Пирятинський район – 848 (+11);

Новосанжарський район – 820 (+1);

Котелевський район – 815;

Кременчуцький район – 752 (+1);

Глобинський район – 745 (+3);

Шишацький район – 681 (+2);

Диканський район – 660;

Миргородський район – 657;

Хорольський район – 647;

Гадяч – 643;

Решетилівський район – 602 (+1);

Кобеляцький район – 595;

Машівський район – 580 (+4);

Чутівський район – 533;

Семенівський район – 464;

Великобагачанський район – 453;

Гадяцький район – 414;

Козельщинський район – 376;

Лубенський район –371 (+4);

Оржицький район – 322 (+1);

Гребінківський район – 288 (+5);

Чорнухинський район – 239.

Заповненість ліжок, передбачених у закладах охорони здоров’я Полтавської області для пацієнтів із COVID-19 становить 26,9%.



