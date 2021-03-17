За добу на Полтавщині на COVID-19 захворіло 265 людей

Загалом від початку карантину хворобу діагностували у 49 166 людей, 43 730 з яких вже одужали. Продовжують лікування 4 390 громадян, з них 183 – діти. В області зареєстровано 1046 летальних випадків.
Вранці 17 березня Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України повідомив, що за добу виявлено 256 нових захворювань на COVID-19, одужало 97 людей. Нажаль, 7 пацієнтів померло.
Георгафія хвороби:
- Полтава – 18 886 (+127);
- Кременчук – 6 203 (+39);
- Горішні Плавні – 2 381 (+7);
- Полтавський район – 2 187 (+23);
- Миргород – 1 799;
- Лубни – 1 567 (+17);
- Лохвицький район – 1 478;
- Зіньківський район – 1 127 (+4);
- Карлівський район – 1 033 (+15);
- Пирятинський район – 848 (+11);
- Новосанжарський район – 820 (+1);
- Котелевський район – 815;
- Кременчуцький район – 752 (+1);
- Глобинський район – 745 (+3);
- Шишацький район – 681 (+2);
- Диканський район – 660;
- Миргородський район – 657;
- Хорольський район – 647;
- Гадяч – 643;
- Решетилівський район – 602 (+1);
- Кобеляцький район – 595;
- Машівський район – 580 (+4);
- Чутівський район – 533;
- Семенівський район – 464;
- Великобагачанський район – 453;
- Гадяцький район – 414;
- Козельщинський район – 376;
- Лубенський район –371 (+4);
- Оржицький район – 322 (+1);
- Гребінківський район – 288 (+5);
- Чорнухинський район – 239.
Заповненість ліжок, передбачених у закладах охорони здоров’я Полтавської області для пацієнтів із COVID-19 становить 26,9%.