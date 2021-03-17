Кременчук, Коронавірус / Карантин

За добу на Полтавщині на COVID-19 захворіло 265 людей

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У Кременчуці - 39

Загалом від початку карантину хворобу діагностували у 49 166 людей, 43 730 з яких вже одужали. Продовжують лікування 4 390 громадян, з них 183 – діти. В області зареєстровано 1046 летальних випадків.


Вранці 17 березня Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України повідомив, що за добу виявлено 256 нових захворювань на COVID-19, одужало 97 людей. Нажаль, 7 пацієнтів померло.


Георгафія хвороби:

  • Полтава – 18 886 (+127);
  • Кременчук – 6 203 (+39);
  • Горішні Плавні – 2 381 (+7);
  • Полтавський район – 2 187 (+23);
  • Миргород – 1 799;
  • Лубни – 1 567 (+17);
  • Лохвицький район – 1 478;
  • Зіньківський район – 1 127 (+4);
  • Карлівський район – 1 033 (+15);
  • Пирятинський район – 848 (+11);
  • Новосанжарський район – 820 (+1);
  • Котелевський район – 815;
  • Кременчуцький район – 752 (+1);
  • Глобинський район – 745 (+3);
  • Шишацький район – 681 (+2);
  • Диканський район – 660;
  • Миргородський район – 657;
  • Хорольський район – 647;
  • Гадяч – 643;
  • Решетилівський район – 602 (+1);
  • Кобеляцький район – 595;
  • Машівський район – 580 (+4);
  • Чутівський район – 533;
  • Семенівський район – 464;
  • Великобагачанський район – 453;
  • Гадяцький район – 414;
  • Козельщинський район – 376;
  • Лубенський район –371 (+4);
  • Оржицький район – 322 (+1);
  • Гребінківський район – 288 (+5);
  • Чорнухинський район – 239.

Заповненість ліжок, передбачених у закладах охорони здоров’я Полтавської області для пацієнтів із COVID-19 становить 26,9%.


 

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: коронавірус заболеваемость статистика
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