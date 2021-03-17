Полтавщина опинилась у помаранчевій зоні: МОЗ оновило дані

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 659

Раніше ми були у «жовтій»

Міністерство охорони здоров’я оновило розподіл карантинних зон, згідно якому Полтавська область потрапила у «помаранчеву» карантинну зону.





У «червоній» зоні залишається 4 області: Закарпатська, Івано-Франківська, Житомирська та Чернівецька. Стільки ж областей віднесено до «жовтої» зони: Дніпропетровська, Кіровоградська, Рівненська та Харківська. Решта – в «помаранчевій».





Детальніше з показниками по областям можна ознайомитись ТУТ .





Тож кременчужанам радять дотримуватись додаткових обмежень, передбачених МОЗ для регіонів «помаранчевої» зони.



