Кременчук, Полтавщина, Коронавірус / Карантин

Полтавщина опинилась у помаранчевій зоні: МОЗ оновило дані

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 659

 

Раніше ми були у «жовтій»

Міністерство охорони здоров’я оновило розподіл карантинних зон, згідно якому Полтавська область потрапила у «помаранчеву» карантинну зону.


У «червоній» зоні залишається 4 області: Закарпатська, Івано-Франківська, Житомирська та Чернівецька. Стільки ж областей віднесено до «жовтої» зони: Дніпропетровська, Кіровоградська, Рівненська та Харківська. Решта – в «помаранчевій».


Детальніше з показниками по областям можна ознайомитись ТУТ.


Тож кременчужанам радять дотримуватись додаткових обмежень, передбачених МОЗ для регіонів «помаранчевої» зони.


 

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: коронавірус зона
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