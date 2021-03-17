МОЗ оновило рекомендації щодо прощання з померлими від COVID-19

Кременчужани матимуть можливість попрощатись з рідними, які померли внаслідок COVID-19, забрати тіло і поховати його за звичною процедурою. Обов'язковим є лише дотримання необхідних заходів безпеки. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
У постанові №44 про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо безпечного поводження з тілами померлих осіб з підозрою або підтвердженням коронавірусної хвороби чітко прописано, що у щільному пакеті людину ховатимуть лише за наявності надмірного виділення біологічних рідин з тіла, аби уникнути інфікування збудником хвороби.
В усіх інших випадках поховання має відбуватись за звичайною процедурою з деякими обмеженнями:
Віктор Ляшко закликає усіх причетних до процесу поховання не зловживати розгубленим станом родичів і не спекулювати на прописаних у постанові нормах. Адже там нема нічого про обов’язкове поховання у щільно закритому пакеті.
З офіційними рекомендаціями можна ознайомитися ТУТ.