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МОЗ оновило рекомендації щодо прощання з померлими від COVID-19

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 902

 

Там нема нічого про обов’язкове поховання у щільно закритому пакеті

Кременчужани матимуть можливість попрощатись з рідними, які померли внаслідок COVID-19, забрати тіло і поховати його за звичною процедурою. Обов'язковим є лише дотримання необхідних заходів безпеки. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.


У постанові №44 про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо безпечного поводження з тілами померлих осіб з підозрою або підтвердженням коронавірусної хвороби чітко прописано, що у щільному пакеті людину ховатимуть лише за наявності надмірного виділення біологічних рідин з тіла, аби уникнути інфікування збудником хвороби.


В усіх інших випадках поховання має відбуватись за звичайною процедурою з деякими обмеженнями:

  • Родичів та близьких померлого допускатимуть до тіла після попередньої обробки дезінфікуючим розчином.
  • Під час прощання заборонено торкатися відкритих ділянок тіла, у тому числі здійснювати обрядові поцілунки.
  • Поховання або кремація має здійснюється у закритій труні.
  • Під час проведення обряду обов’язковим є дотримання дистанції 1,5 м. із розрахунку 1 людина на 5 м²
  • Перелік осіб, що можуть бути присутні під час поховання, встановлюється органами місцевого самоврядування.

Віктор Ляшко закликає усіх причетних до процесу поховання не зловживати розгубленим станом родичів і не спекулювати на прописаних у  постанові нормах. Адже там нема нічого про обов’язкове поховання у щільно закритому пакеті.


З офіційними рекомендаціями можна ознайомитися ТУТ.

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Автор: Тамара Зінченко
Теги: коронавірус СКРП поховання
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