МОЗ оновило рекомендації щодо прощання з померлими від COVID-19

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 902

Там нема нічого про обов’язкове поховання у щільно закритому пакеті

Кременчужани матимуть можливість попрощатись з рідними, які померли внаслідок COVID-19, забрати тіло і поховати його за звичною процедурою. Обов'язковим є лише дотримання необхідних заходів безпеки. Про це повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.





У постанові №44 про внесення змін до Тимчасових рекомендацій щодо безпечного поводження з тілами померлих осіб з підозрою або підтвердженням коронавірусної хвороби чітко прописано, що у щільному пакеті людину ховатимуть лише за наявності надмірного виділення біологічних рідин з тіла, аби уникнути інфікування збудником хвороби.





В усіх інших випадках поховання має відбуватись за звичайною процедурою з деякими обмеженнями:

Родичів та близьких померлого допускатимуть до тіла після попередньої обробки дезінфікуючим розчином.

Під час прощання заборонено торкатися відкритих ділянок тіла, у тому числі здійснювати обрядові поцілунки.

Поховання або кремація має здійснюється у закритій труні.

Під час проведення обряду обов’язковим є дотримання дистанції 1,5 м. із розрахунку 1 людина на 5 м²

Перелік осіб, що можуть бути присутні під час поховання, встановлюється органами місцевого самоврядування.

Віктор Ляшко закликає усіх причетних до процесу поховання не зловживати розгубленим станом родичів і не спекулювати на прописаних у постанові нормах. Адже там нема нічого про обов’язкове поховання у щільно закритому пакеті.





З офіційними рекомендаціями можна ознайомитися ТУТ .