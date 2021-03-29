«Нафтогаз» надіслав «привіти» кременчужанам: рахунки на оплату та пропозицію виграти 10 тисяч кубів газу

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1 143 Коментарів: 3

Кременчужанам приносять листівки-комбо від постачальника останньої надії (ПОН) ГК «Нафтогаз України»: на одному звороті рахунок за газ та пропозиція заповнити заяву-приєднання. На іншому звороті - «замануха», де обіцяють розіграти iPhone 12 та 10 тисяч кубометрів газу серед тих, хто стане постійним клієнтом ГК «Нафтогаз України» у березні та квітні.



У рахунках, які надсилає ПОН, на жаль, не вказаний ні період, за який слід сплатити, ні кількість кубометрів газу. Проте є вказівка «об'єм газу визначений вашим оператором ГРМ» - тобто ПрАТ «Кременчукгаз». Нагадаємо, абонентів ТОВ «Кременчукгаз-постачання» із 13 березня перевели на постачальника останньої надії — ГК «Нафтогаз України». Це вже трапляється удруге — така ж сама ситуація була у жовтні 2020 року.





Авторка цих рядків теж отримала рахунок від ПОН. Після дзвінка оператору за телефоном, вказаним на платіжці, з'ясувалося, що це ще рахунок за жовтень — із 19 по 21 число (тоді послуги абонентам ТОВ «Кременчукгаз-постачання» теж надавав ПОН). До речі, один із наших читачів у коментарях писав, що не отримав рахунок за жовтень: тепер от ці рахунки надходять. ГК «Нафтогаз України» розсилає їх у паперовій формі. Проте оплата можлива і через Приват-24 (слід вказати яку саме послугу бажаєте сплатити), а також через сайт gas.ua через чат-боти gas.ua у Viber або Telegram.





Нагадаємо, за березень абоненти ТОВ «Кременчукгаз-постачання» також отримають дві платіжки за газ — одну (по 13 березня) від свого оператора, іншу (з 13 березня до кінця місяця) — від ГК «Нафтогаз України». ТОВ «Кременчукгаз-постачання» тимчасово припинило надавати послуги, і їх надає постачальник останньої надії. Проте автоматичного переходу ні до свого постачальника, ні до ГК «Нафтогаз України» не буде: кременужанам слід обрати собі постачальника газу в Україні газ побутовим клієнтам постачають понад 50 компаній. Обрати постачальника та порівняти ціни можна на онлайн-ресурсах «ГазПравда» (gazpravda.com.ua) або «Газотека» (gasoteka.ua-energy.org).





Разом із тим, інший кременчуцький постачальник ТОВ «Кременчукгаз-трейдінг» продовжує надавати послуги своїм абонентам.