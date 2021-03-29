Кременчук, Здоров'я

В Україні зросте тариф на пологи: коли і на скільки

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 211 Коментарів: 2

 

Зазнає змін і сума на медичну допомогу новонародженим

Від 1 квітня лікарні отримуватимуть від держави на 2000 грн більше на надання допомоги під час пологів. Про це розповіли в ефірі «Сніданку з 1+1».


Одразу варто наголосити, що усі витрати на пологи покриватиме держава, тож майбутнім батькам не варто хвилюватися. Пологи та медична допомога новонародженим входять до переліку безкоштовних послуг.


Зазнає змін і сума на медичну допомогу новонародженим. Так, для недоношених немовлят вагою менше 1,5 кілограмів буде виділятися 130 тис. гривень, а для новонароджених з більшою вагою передбачено 25 тис. гривень.


Вартість пологів складатиме:

  • пологи – 10 382 грн;
  • медична допомога недоношеним малюкам вагою до 1,5 кг – 113 725 грн;
  • медична допомога недоношеним малюкам вагою більше 1,5 кг – 25 115 грн.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: пологи
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Коментарі: 2

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VsegdaProtiv:
Сьогодні, 12:56

Решили окончательно поправить демографическую ситуацию в стране? Совсем с ума посходили?!


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zzzzzz:
Сьогодні, 13:19

усі витрати на пологи покриватиме держава, тож майбутнім батькам не варто хвилюватися. Пологи та медична допомога новонародженим входять до переліку безкоштовних послуг.

чото ржу
 


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