В Україні зросте тариф на пологи: коли і на скільки

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 1 211 Коментарів: 2

Від 1 квітня лікарні отримуватимуть від держави на 2000 грн більше на надання допомоги під час пологів. Про це розповіли в ефірі «Сніданку з 1+1».





Одразу варто наголосити, що усі витрати на пологи покриватиме держава, тож майбутнім батькам не варто хвилюватися. Пологи та медична допомога новонародженим входять до переліку безкоштовних послуг.





Зазнає змін і сума на медичну допомогу новонародженим. Так, для недоношених немовлят вагою менше 1,5 кілограмів буде виділятися 130 тис. гривень, а для новонароджених з більшою вагою передбачено 25 тис. гривень.





Вартість пологів складатиме: