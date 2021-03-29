В Україні зросте тариф на пологи: коли і на скільки

Від 1 квітня лікарні отримуватимуть від держави на 2000 грн більше на надання допомоги під час пологів. Про це розповіли в ефірі «Сніданку з 1+1».
Одразу варто наголосити, що усі витрати на пологи покриватиме держава, тож майбутнім батькам не варто хвилюватися. Пологи та медична допомога новонародженим входять до переліку безкоштовних послуг.
Зазнає змін і сума на медичну допомогу новонародженим. Так, для недоношених немовлят вагою менше 1,5 кілограмів буде виділятися 130 тис. гривень, а для новонароджених з більшою вагою передбачено 25 тис. гривень.