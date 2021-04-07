Кременчужан переведуть на річний газовий контракт з першого травня: рішення НКРЕКП щодо населення

Сьогодні, 17:37 Переглядів: 603 Коментарів: 1

7 квітня Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики на комунальних послуг ухвалила постанову, яка передбачає базовий річний контракт на газ за фіксованою ціною. Затверджені зміни до Правил постачання та Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам). Про це йдеться на сайті НКРЕКП.





«Це рішення направлене на забезпечення захисту прав побутових споживачів від цінових коливань на ринку природного газу», - йдеться у повідомленні НКРЕКП.





Фіксована ціна пропонуватиметься постачальниками та діятиме у період з 1 травня поточного року по 30 квітня наступного року. Вона буде базовою ціною — тобто газопостачальні компанії переведуть усіх споживачів на річний контракт за замовчуванням. Проте, якщо споживач забажає, він може обрати інший тарифний пакет, який пропонуватиме постачальник.





Регулятор зобов'язав постачальників природного газу оприлюднити ціни в рамках річного тарифу у термін до 25 квітня на власних вебсайтах. Кременчужани зможуть порівняти ціни — та обрати постачальника.



