На Полтавщині розшукують чоловіка, який пів року тому пішов з дому і зник

Полтавське районне управління поліції розшукує безвісно зниклого 54-річного полтавця Сергія Хотянова, який у жовтні минулого року пішов з дому та зник.
Прикмети: зріст – 175 см, худорлявої статури, волосся відсутнє.
Має татуювання: на лівій частині грудної клітини – тигр, на одному із плечей – недомальована ікона Божої Матері, на безіменному пальці правої руки – татуювання у вигляді перстня.
На момент зникнення був одягнений: гумові чоботи, коричнева куртка, сині штани, фіолетовий платок на голові.