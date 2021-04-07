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На Полтавщині розшукують чоловіка, який пів року тому пішов з дому і зник

Сьогодні, 17:16 Переглядів: 439

 

Якщо ви щось про нього знаєте - подзвоніть до Полтавського районного управління поліції

Полтавське районне управління поліції розшукує безвісно зниклого 54-річного полтавця Сергія Хотянова, який у жовтні минулого року пішов з дому та зник. 


Прикмети: зріст – 175 см, худорлявої статури, волосся відсутнє.


Має татуювання: на лівій частині грудної клітини – тигр, на одному із плечей – недомальована ікона Божої Матері, на безіменному пальці правої руки – татуювання у вигляді перстня.


На момент зникнення був одягнений: гумові чоботи, коричнева куртка, сині штани, фіолетовий платок на голові.


Якщо вам відома інформація про цього чоловіка, повідомите до Полтавського районного управління поліції ГУНП В Полтавській області за телефонами: (0532) 51-77-55 (чергова частина),  0508335214, 0993394571, 0955102348 або «102». 
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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
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