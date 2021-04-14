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В Горішніх Плавнях затримали рибалок, які напали на поліцейського 

Сьогодні, 16:04 Переглядів: 871 Коментарів: 4

 

Правоохоронець під час переслідування човна з підозрюваними рибалками отримав поранення

Учора, 13 квітня, опівночі правоохоронці отримали повідомлення від медиків, про пораненого поліціянта. Відомо, що в лікарні чоловікові констатували забійну рану голови і струс головного мозку. 


Як повідомляє начальник Кременчуцького райуправління, Іван Жук, два чоловіки 42 і 39 років ловили рибу у плавнях Дніпра на моторному човні біля с. Келеберда. Помітивши поліцейських, порушники кинулися тікати, ігноруючи вимоги зупинитися, та навіть протаранили човен правоохоронців. 


Правоохоронець під час переслідування човна з підозрюваними рибалками отримав поранення. 


- Під час вимушеної зупинки плавзасобів один із поліцейських спробував припинити правопорушення, стрибнувши на моторний човен. Однак один із чоловіків раптово вдарив правоохоронця по голові та виштовхнув його за борт. Скориставшись ситуацією  рибалки втекли. Однак вже вранці, 13 квітня, були затримані за місцем проживання, - повідомив полковник поліції.


Під час обшуків у порушників знайшли ряд речових доказів, а також саморобні електропідсадки.


Наразі ж тривають слідчі дії за ч. 2 ст. 345 ККУ - умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. 


Чоловікам загрожує до 5 років обмеження/позбавлення волі.


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Автор: Людмила Скачко
Теги: Горішні Плавні рибалка нерест
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Коментарі: 4

154
mefisto:
Сьогодні, 16:09

А коноплю и пару патронов чисто случайно не нашли? Чтоб уж сделать терпилами по полной программе?


4 16
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Andron777:
Сьогодні, 16:28

Кіно треба до кінця показувати... Як наздогнали, як "пакували"...neutral_face


4 4
206
DNIWE:
Сьогодні, 18:26

почему вы называете их рыбаками? 

Это браконьеры - убийцы всего живого под водой. К рыбалке они не имеют ни малейшего отношения


10 1
376
gansit:
Сьогодні, 19:44

Цитата: Andron777

Кіно треба до кінця показувати... Як наздогнали, як "пакували"...neutral_face

И как били полицейского.Это очень важно,это или срок или выдумка.


1 0

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