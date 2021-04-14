В Горішніх Плавнях затримали рибалок, які напали на поліцейського 

Учора, 13 квітня, опівночі правоохоронці отримали повідомлення від медиків, про пораненого поліціянта. Відомо, що в лікарні чоловікові констатували забійну рану голови і струс головного мозку.
Як повідомляє начальник Кременчуцького райуправління, Іван Жук, два чоловіки 42 і 39 років ловили рибу у плавнях Дніпра на моторному човні біля с. Келеберда. Помітивши поліцейських, порушники кинулися тікати, ігноруючи вимоги зупинитися, та навіть протаранили човен правоохоронців.
Правоохоронець під час переслідування човна з підозрюваними рибалками отримав поранення.
Під час обшуків у порушників знайшли ряд речових доказів, а також саморобні електропідсадки.
Наразі ж тривають слідчі дії за ч. 2 ст. 345 ККУ - умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків.
Чоловікам загрожує до 5 років обмеження/позбавлення волі.