В Горішніх Плавнях затримали рибалок, які напали на поліцейського

Сьогодні, 16:04 Переглядів: 871 Коментарів: 4

Правоохоронець під час переслідування човна з підозрюваними рибалками отримав поранення

Учора, 13 квітня, опівночі правоохоронці отримали повідомлення від медиків, про пораненого поліціянта. Відомо, що в лікарні чоловікові констатували забійну рану голови і струс головного мозку.





Як повідомляє начальник Кременчуцького райуправління, Іван Жук, два чоловіки 42 і 39 років ловили рибу у плавнях Дніпра на моторному човні біля с. Келеберда. Помітивши поліцейських, порушники кинулися тікати, ігноруючи вимоги зупинитися, та навіть протаранили човен правоохоронців.





Правоохоронець під час переслідування човна з підозрюваними рибалками отримав поранення.





- Під час вимушеної зупинки плавзасобів один із поліцейських спробував припинити правопорушення, стрибнувши на моторний човен. Однак один із чоловіків раптово вдарив правоохоронця по голові та виштовхнув його за борт. Скориставшись ситуацією рибалки втекли. Однак вже вранці, 13 квітня, були затримані за місцем проживання, - повідомив полковник поліції.





Під час обшуків у порушників знайшли ряд речових доказів, а також саморобні електропідсадки.





Наразі ж тривають слідчі дії за ч. 2 ст. 345 ККУ - умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків.





Чоловікам загрожує до 5 років обмеження/позбавлення волі.



