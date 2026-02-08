Смерть лікаря-кардіолога, атака РФ по Полтавщині і Кременчуку: головні події тижня

Кременчуцький краєзнавчий музей очолив місцевий громадський діяч, активіст Артем Ряса. Про це він сказав у коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» 3 лютого.
За його словами, у музеї очікуються «багатотермінові та більш осяжні» зміни.
У Кременчуці стартувала програма «Скринінг здоровʼя 40+». Мешканці віком від 40 років можуть безкоштовно пройти комплексне медичне обстеження та отримати 2000 грн через «Дію».
Верховний Суд України залишив у силі рішення господарського і апеляційного судів, за якими Кременчуцька міськрада повинна заплатити ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» майже 54 млн грн боргу. Мова йде про компенсацію за різницю в тарифах на тепло в сезоні 2021–2022 років.
Під час обміну полоненими, який відбувся 5 лютого, з російського полону повернулись четверо захисників з Полтавської області. Також стало відомо про повернення військового Ярослава Михайлова з Кременчука.
4 лютого у Кременчуці помер лікар-кардіолог Петро Холодій. Прощання відбулось 6 лютого на території лікарні «Кременчуцька», де він очолював серцево-судинний центр.
Цього тижня війська РФ неодноразово атакували Полтавську область. У ніч на 6 лютого внаслідок атаки у Миргородському районі спалахнула пожежа на одному з приватних підприємств. Вранці у Кременчуці було чутно вибух. Тоді у Повітряних силах попереджали про рух безпілотників у Полтавській області, а також про швидкісні цілі у бік Кременчука.
У ніч на 8 лютого Росія вдарила по об’єктах «Нафтогазу» на Полтавщині. Внаслідок прямих влучань та падіння уламків безпілотників у Миргородському районі загорілися кілька об’єктів одного з підприємств.
Область не має власної генерації, а обстріли енергосистеми в інших регіонах впливають і на Полтавщину.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.