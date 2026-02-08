ГО "Захист держави"
Топ новина, Кременчук

Смерть лікаря-кардіолога, атака РФ по Полтавщині і Кременчуку: головні події тижня

Сьогодні, 15:46 Переглядів: 811

Пропонуємо вам тижневий дайджест головних новин — усе коротко, чітко і без зайвих деталей

«Головний принцип — відкритість». Кременчуцький краєзнавчий музей очолив Артем Ряса

Кременчуцький краєзнавчий музей очолив місцевий громадський діяч, активіст Артем Ряса. Про це він сказав у коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» 3 лютого. 

За його словами, у музеї очікуються «багатотермінові та більш осяжні» зміни.

Безкоштовний чекап після 40: де у Кременчуці пройти обстеження

У Кременчуці стартувала програма «Скринінг здоровʼя 40+». Мешканці віком від 40 років можуть безкоштовно пройти комплексне медичне обстеження та отримати 2000 грн через «Дію». 

Верховний Суд зобов’язав міськраду виплатити Кременчуцькій ТЕЦ майже 54 млн грн боргу

Верховний Суд України залишив у силі рішення господарського і апеляційного судів, за якими Кременчуцька міськрада повинна заплатити ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ» майже 54 млн грн боргу. Мова йде про компенсацію за різницю в тарифах на тепло в сезоні 2021–2022 років. 

З полону повернулися захисники з Полтавщини

Під час обміну полоненими, який відбувся 5 лютого, з російського полону повернулись четверо захисників з Полтавської області. Також стало відомо про повернення військового Ярослава Михайлова з Кременчука.

Рятував людські серця і всього себе присвячував медицині: у Кременчуці попрощалися із лікарем-кардіологом Петром Холодієм

4 лютого у Кременчуці помер лікар-кардіолог Петро Холодій. Прощання відбулось 6 лютого на території лікарні «Кременчуцька», де він очолював серцево-судинний центр. 

Обстріл РФ Полтавщини і Кременчука: що відомо

Цього тижня війська РФ неодноразово атакували Полтавську область. У ніч на 6 лютого внаслідок атаки у Миргородському районі спалахнула пожежа на одному з приватних підприємств. Вранці у Кременчуці було чутно вибух. Тоді у Повітряних силах попереджали про рух безпілотників у Полтавській області, а також про швидкісні цілі у бік Кременчука.

У ніч на 8 лютого Росія вдарила по об’єктах «Нафтогазу» на Полтавщині. Внаслідок прямих влучань та падіння уламків безпілотників  у Миргородському районі загорілися кілька об’єктів одного з підприємств. 

У Полтавській ОВА пояснили, чому в області досі діють жорсткі графіки відключень світла

Область не має власної генерації, а обстріли енергосистеми в інших регіонах впливають і на Полтавщину.

