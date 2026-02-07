Із російського полону звільнили військового з Кременчука Ярослава Михайлова

У п’ятницю, 5 лютого, під час обміну полоненими звільнили військового з Кременчука Ярослава Михайлова, який майже чотири роки перебував у російському полоні. Про це Суспільному розповіли його батьки.

Ярослав народився 1999 року в місті Вовчанськ на Харківщині, але після розлучення батьків проживав із матір’ю в Кременчуці. За словами тата, завжди був фізично розвинений, спортивний, допомагав іншим і мав багато друзів.

Після закінчення школи в 2016 році вступив на навчання до Національної гвардії України, а згодом призвався на строкову службу в 36-ту бригаду морської піхоти. Саме там він підписав контракт і опинився в зоні бойових дій.

Як розповіла мати Ярослава, з 2019 року він служив добровольцем на Луганщині. Коли у 2022 році почалося повномасштабне вторгнення, його разом із підрозділом перекинули до Маріуполя. 10 березня 2022 року він отримав поранення й потрапив до госпіталю, а пізніше — у російський полон.

Останній дзвінок від Ярослава рідні отримали 17 березня 2022 року. До серпня того ж року про нього нічого не було відомо, а 2023 року стало відомо, що він перебуває у полоні в Горлівці на Донеччині. Мати очікувала листа від сина в листопаді 2025 року, але не отримала його, і нарешті дізналася про його звільнення.

Нагадаємо, 5 лютого відбувся 71 обмін військовополоненими, в рамках якого загалом до України повернулись 157 українців. Серед яких були воїни Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби та семеро цивільних. Серед звільнених — четверо захисників із Полтавської області.