У Кременчуці оголосили попередження про погіршення якості повітря

Сьогодні, 16:50

До кінця доби 7 лютого та у ранкові години 8 лютого у Кременчуці прогнозують метеорологічні умови, які сприятимуть накопиченню забруднюючих речовин у повітрі. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

За даними фахівців, погіршення якості повітря пов’язане з антициклональним характером погоди, слабким східним вітром та потужними приземними температурними інверсіями, через які забруднення затримуються у приземному шарі атмосфери.

Попередження вже передали промисловим підприємствам міста. Їм рекомендували регулювати викиди забруднюючих речовин відповідно до першого режиму роботи в період несприятливих метеорологічних умов.

Мешканцям Кременчука радять по можливості не користуватися власним автотранспортом із двигунами внутрішнього згоряння, щоб не погіршувати ситуацію з якістю повітря.

