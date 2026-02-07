ГО "Захист держави"
Для дому і сім'ї, Рецепти, Поради по дому

Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»: хек в томатному соусі

Сьогодні, 17:26

Смачна вечеря за невелику гроші

Складові:

800 гр замороженого філе риби

2 ст. л. густого томатного соусу

50 г вершкового масла

1 маленька цибулина

3 ст. л. вина

2 ст. л. подрібненої петрушки

борошно для паніровки

олія для смаження

сіль, приправа лимонний перець

  • Рибу ріжемо на шматки, маринуємо: солимо, посипаємо лимонним перцем — все за смаком, залишаємо мінімум на 0,5 — 1 год., можна і довше.
  • Як замаринується, обсмажуємо в борошні на середньому вогні до готовності (до утворення золотистої шкірочки) і відкладаємо на тарілку.
  • В цій самій сковорідці (якщо олії замало, то додайте) на малому вогні обсмажуємо дрібно порізану цибулю.
  • Коли цибуля місцями стане золотитися, додаємо вино і пару хвилин тушимо на найменшому вогні. Після цього додаємо вершкове масло, томатний соус і 150-200 мл води. Даємо закипіти, після чого даємо зразу подрібнену петрушку і викладаємо до сковорідки шматочки риби.
  • Півхвилини тушимо, перевертаємо рибу, тушимо ще півхвилини, тоді накриваємо кришкою і знімаємо з вогню. Даємо постояти рибі хвилин 10 і можна подавати. Добре смакує ця страва з картопляним пюре.
0
Автор: Мирослава Українська
Теги: рецепти риба смачні рецепти
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

