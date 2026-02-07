Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»: хек в томатному соусі
Сьогодні, 17:26
Смачна вечеря за невелику гроші
Складові:
800 гр замороженого філе риби
2 ст. л. густого томатного соусу
50 г вершкового масла
1 маленька цибулина
3 ст. л. вина
2 ст. л. подрібненої петрушки
борошно для паніровки
олія для смаження
сіль, приправа лимонний перець
- Рибу ріжемо на шматки, маринуємо: солимо, посипаємо лимонним перцем — все за смаком, залишаємо мінімум на 0,5 — 1 год., можна і довше.
- Як замаринується, обсмажуємо в борошні на середньому вогні до готовності (до утворення золотистої шкірочки) і відкладаємо на тарілку.
- В цій самій сковорідці (якщо олії замало, то додайте) на малому вогні обсмажуємо дрібно порізану цибулю.
- Коли цибуля місцями стане золотитися, додаємо вино і пару хвилин тушимо на найменшому вогні. Після цього додаємо вершкове масло, томатний соус і 150-200 мл води. Даємо закипіти, після чого даємо зразу подрібнену петрушку і викладаємо до сковорідки шматочки риби.
- Півхвилини тушимо, перевертаємо рибу, тушимо ще півхвилини, тоді накриваємо кришкою і знімаємо з вогню. Даємо постояти рибі хвилин 10 і можна подавати. Добре смакує ця страва з картопляним пюре.
