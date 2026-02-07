У Кременчуці виконком може купити зрізані квіти на 400 тисяч гривень

Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради проводить закупівлю понад 12 тисяч зрізаних квітів за 400 тисяч гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Вказано, що мерія планує придбати 1000 червоних троянд та 11 250 червоних гвоздик. У документації зазначили, що квіти повинні бути свіжими, чистими з типовими для даного ботанічного сорту забарвленням, не в’ялими та не прим’ятими. Квітка має бути максимального для даного ботанічного сорту розміру, стебло без викривлень, досить міцний, щоб тримати квітку у вертикальному положенні. Стан квітки при зрізанні: у полурозпусці, а при реалізації: у полурозпусці та розпуску, пишуть у тендерній документації.

Квіти мають доставляти протягом року. Нині триває подача тендерних пропозицій.

Нагадаємо, загалом за 3 роки, з 2024 року, на квіти хочуть виділити 1,2 млн грн — по 400 тисяч гривень на кожен рік.