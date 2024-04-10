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400 тисяч гривень на квіти: Віталій Малецький прокоментував, на що витратять кошти

Сьогодні, 10:45 Переглядів: 291

 

Загалом за 3 роки на квіти хочуть виділити 1,2 млн грн — по 400 тисяч гривень на кожен рік

У 2024 році на покладання квітів до місць поховань та пам’ятників для вшанування учасників, жертв та подій російсько-української війни кременчуцька влада планує витратити 400 тисяч гривень. Про це стало відомо з програми «Збереження та вшанування пам’яті учасників, жертв та подій російсько-української війни» на 2024-2026 роки. Сьогодні, 10 квітня, суму бюджетних витрат на квіти прокоментував Віталій Малецький. За словами мера міста, квіти на 400 тисяч гривень закуплять для покладань, меморіальних заходів.

— У нас в місті проводиться багато меморіальних заходів, це покладання квітів до могил загиблих, до пам’ятних місць, це вшанування пам’яті наших загиблих захисників. Тому, на ці потреби виділяються кошти міста. Щоб працівники, громадські організації, запрошені мали таку можливість, — сказав Віталій Малецький.

Нагадаємо, загалом за 3 роки на квіти хочуть виділити 1,2 млн грн — по 400 тисяч гривень на кожен рік.

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Автор: Лідія Ярославська
Теги: Кременчук бюджет гроші
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