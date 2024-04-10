400 тисяч гривень на квіти: Віталій Малецький прокоментував, на що витратять кошти

У 2024 році на покладання квітів до місць поховань та пам’ятників для вшанування учасників, жертв та подій російсько-української війни кременчуцька влада планує витратити 400 тисяч гривень. Про це стало відомо з програми «Збереження та вшанування пам’яті учасників, жертв та подій російсько-української війни» на 2024-2026 роки. Сьогодні, 10 квітня, суму бюджетних витрат на квіти прокоментував Віталій Малецький. За словами мера міста, квіти на 400 тисяч гривень закуплять для покладань, меморіальних заходів.
Нагадаємо, загалом за 3 роки на квіти хочуть виділити 1,2 млн грн — по 400 тисяч гривень на кожен рік.
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