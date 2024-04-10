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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині затримали чоловіка, який продавав наркотики — поліція

Сьогодні, 10:49 Переглядів: 190

 

Чоловік торгував «товаром» на території Пирятинської тергромади

На Полтавщині поліція затримала 51-річного мешканця міста Пирятин за підозру в збуті психотропних речовин. Про це інформує Лубенський райвідділ поліції.

Начальник відділення № 1 Лубенського райвідділу поліції (м. Пирятин) Максим Романенко розповів: 

— У ході проведення оперативних заходів та слідчих дій стало відомо, що 51-річний мешканець міста Пирятин займався збутом психотропних речовин на території Пирятинської територіальної громади. Під час санкціонованих обшуків слідчі виявили та вилучили речові докази, які направлені на судову експертизу.

Після чергової спроби чоловіка збути наркотики, поліціянти Пирятинщини його затримали. Йому повідомили про підозру, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

У рамках відкритого кримінального провадження триває досудове розслідування за ч.2 ст.307 (Незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Національна поліція Полтавщини
Теги: наркотики наркоторгівля наркоторговець
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