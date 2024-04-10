На Полтавщині затримали чоловіка, який продавав наркотики — поліція

На Полтавщині поліція затримала 51-річного мешканця міста Пирятин за підозру в збуті психотропних речовин. Про це інформує Лубенський райвідділ поліції.
Начальник відділення № 1 Лубенського райвідділу поліції (м. Пирятин) Максим Романенко розповів:
Після чергової спроби чоловіка збути наркотики, поліціянти Пирятинщини його затримали. Йому повідомили про підозру, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.
У рамках відкритого кримінального провадження триває досудове розслідування за ч.2 ст.307 (Незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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