«Нарибалили» майже на пів мільйона: на Полтавщині затримали чергових рибних браконьєрів

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Інспектори Полтавського рибоохоронного патруля знову затримали чергових рибних браконьєрів. Про це повідомляє на фейсбук-сторінці пресслужба установи.

Одного порушника риболовлі правоохоронці затримали у понеділок 8 квітня поблизу селища Шишаки. На ставку чоловік встиг наловити близько 200 рибин (краснопірка, окуні, щука) загальною вагою близько 6 кг. Таким чином рибалка завдав збитків державі на суму понад 350 тисяч гривень.

Також уночі з 8 на 9 квітня інспектори затримали рибного браконьєра на річці Говтва поблизу міста Решетилівка. Рибу чоловік ловив із човна за допомогою сіток. Наловити порушник устиг близько 40 рибин (сріблясті карасі, щука, лящ) на суму понад 57 тис. грн.

Нагадаємо, минулого тижня правоохоронці затримали групу браконьєрів, які у межах Кам’янського водосховища зловили понад 640 кг риби на суму понад 5 млн грн.