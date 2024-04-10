Продуктові набори для дітей загиблих захисників: у Кременчуці виділили понад 100 тисяч гривень

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Сьогодні, 10 квітня, в рамках засідання виконавчого комітету Кременчуцької міської ради ухвалили відповідне рішення. Мова йде про виділення 102 тис. грн на покупку продуктових наборів для родин кременчужан, які загинули на війні. За словами Віталія Малецького, частину продуктів придбають коштом спонсорів та меценатів.

Нагадаємо, у 2024 році на покладання квітів до місць поховань та пам’ятників для вшанування учасників, жертв та подій російсько-української війни кременчуцька влада планує витратити 400 тисяч гривень.