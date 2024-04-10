До повномасштабного вторгнення на Ferrexpo припадало 10% японського попиту на залізорудні окатки, втім через блокування портів внаслідок російської агресії компанія втратила можливості експортних поставок у Японію
Гірнича Група Ferrexpo з активами в Україні та штаб-квартирою у Швейцарії планує відновити довоєнні обсяги експорту преміальних залізорудних окатків до Японії протягом 3 років. Про це заявив Лучіо Дженовезе, голова ради директорів Ferrexpo plc, у нещодавньому інтервʼю для японської національної економічної газети Nikkei.
Топменеджер підкреслив, що до повномасштабного вторгнення на Ferrexpo припадало 10% японського попиту на залізорудні окатки, втім через блокування портів внаслідок російської агресії компанія втратила можливості експортних поставок у Японію.
Японські Nippon Steel, JFE Steel і Kobe Steel свого часу отримували від Ferrexpo від 1 до 1,2 мільйона тонн високоякісної продукції. За словами Дженовезе, за десятиліття співпраці Ferrexpo налагодила міцні відносини з виробниками сталі Японії й прихильна цій країні.
Можливість повернення на ринки Японії відкрилась для компанії разом із покращенням ситуації на Чорному морі й стабілізацією роботи чорноморського торговельного коридору.
До повномасштабного вторгнення Ferrexpo виробляла близько 12 мільйонів тонн залізорудних окатків на рік. Виробництво Ferrexpo знизилось приблизно до 6 мільйонів тонн у 2022 році, і до 4 мільйонів тонн у 2023 році. Ferrexpo вважається одним із провідних експортерів України, на компанію припадає 3% українського експорту.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.