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Бізнес/Робота

Ferrexpo планує відновити довоєнні обсяги експорту в Японію протягом 3 років — Nikkei

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 98 Новини компаній

До повномасштабного вторгнення на Ferrexpo припадало 10% японського попиту на залізорудні окатки, втім через блокування портів внаслідок російської агресії компанія втратила можливості експортних поставок у Японію

Гірнича Група Ferrexpo з активами в Україні та штаб-квартирою у Швейцарії планує відновити довоєнні обсяги експорту преміальних залізорудних окатків до Японії протягом 3 років. Про це заявив Лучіо Дженовезе, голова ради директорів Ferrexpo plc, у нещодавньому інтервʼю для японської національної економічної газети Nikkei.

«Я думаю, Ferrexpo зможе повернутися до Японії, але це займе один, два або три роки», — сказав Дженовезе Nikkei у вівторок під час візиту в Токіо.

Топменеджер підкреслив, що до повномасштабного вторгнення на Ferrexpo припадало 10% японського попиту на залізорудні окатки, втім через блокування портів внаслідок російської агресії компанія втратила можливості експортних поставок у Японію.

Японські Nippon Steel, JFE Steel і Kobe Steel свого часу отримували від Ferrexpo від 1 до 1,2 мільйона тонн високоякісної продукції. За словами Дженовезе, за десятиліття співпраці Ferrexpo налагодила міцні відносини з виробниками сталі Японії й прихильна цій країні.

«У добрі чи складні часи японські партнери завжди поруч. Ми сподіваємось продовжити наші міцні відносини з ними, щоб постачати продукцію на їхні японські підприємства і, можливо, на підприємства японських інвесторів на Близькому Сході чи в Америці, коли вони будуть збудовані», — сказав він.

Можливість повернення на ринки Японії відкрилась для компанії разом із покращенням ситуації на Чорному морі й стабілізацією роботи чорноморського торговельного коридору.

«До кінця 2023 року ми здебільшого постачали окатки в Європу залізницею, а також у порт Ізмаїл, а потім через Дунай експортували до Констанци. Але з початку 2024 року чорноморські порти відкрилися. Це означає, що ми зможемо експортувати більше у 2024 році», — підкреслив Лучіо Дженовезе.

До повномасштабного вторгнення Ferrexpo виробляла близько 12 мільйонів тонн залізорудних окатків на рік. Виробництво Ferrexpo знизилось приблизно до 6 мільйонів тонн у 2022 році, і до 4 мільйонів тонн у 2023 році. Ferrexpo вважається одним із провідних експортерів України, на компанію припадає 3% українського експорту.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo
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