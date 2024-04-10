Фотофакт: у центрі Кременчука на тротуар впало дерево

Сьогодні, 10 квітня, по вулиці Соборній у Кременчуці на тротуар впало дерево. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомили читачі-очевидці.
На щастя, внаслідок падіння дерева ніхто не травмувався.
Очевидці кажуть, що у цей час повз дерево проходила жінка. Вона ледве встигла ухилитися в сторону і не постраждати.
Нагадаємо, минулого року на Лубенщині на чоловіка впало дерево — внаслідок отриманих травм він загинув на місці.
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