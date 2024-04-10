«Кременчукводоканал» хотів надлишково отримати з міського бюджету 8 млн грн компенсації, – мер Малецький

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 137

На сесію Кременчуцької міської ради, яка відбудеться сьогодні, 10 квітня, виносять проєкт рішення щодо відшкодування різниці між тарифами на послуги з централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення для населення на 2024 рік для комунального підприємства «Кременчукводоканал».

У пояснювальній записці до проєкту рішення йдеться, що 28 вересня 2023 року «Кременчукводоканал» подав до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заяву та розрахунки про встановлення економічних тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2024 рік. Але станом на 1 квітня 2024 року подані тарифи не були затверджені.

А діючі тарифи, затверджені Постановою НКРЕП від 22 грудня 2021 року № 2874 на 2022 рік, лише на 55,7% забезпечують покриття витрат на послуги з централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення і не відповідають економічно обґрунтованому рівню. Тож доводиться з міського бюджету компенсувати ту різницю, яка виникла.

10 квітня під час засідання виконкому міський голова Віталій Малецький прокоментував дане питання щодо різниці у тарифах:

— До цього різницю у тарифах ми хотіли погасити «Кременчукводоканалу». Але «Кременчукводоканал» помилився в розрахунках, наприклад, на одному місяці помилка складала на 12 мільйонах гривень різниці в тарифах 8 млн. Надлишково хотів «Кременчукводоканал» отримати як різницю в тарифах з міського бюджету Кременчука 8 млн грн.

За словами мера, після проведення аналізу та оцінки поданих підприємством документів ухвалили рішення щодо «внормування бажань Кременчукводоканалу» і верифікації поданих розрахунків.

— А верифіковані розрахунки складають 4 млн грн за січень. Так проводиться компенсація різниці в тарифах. Ми перевіряємо кожне підприємство і всі розрахунки. Гасити різницю поки що ми не починали, поки вона не була перевірена. На прикладі одного підприємства виявлена така прикра арифметична помилка, — підсумував Віталій Малецький.