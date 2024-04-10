«Кременчукводоканал» хотів надлишково отримати з міського бюджету 8 млн грн компенсації, – мер Малецький

На сесію Кременчуцької міської ради, яка відбудеться сьогодні, 10 квітня, виносять проєкт рішення щодо відшкодування різниці між тарифами на послуги з централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення для населення на 2024 рік для комунального підприємства «Кременчукводоканал».
У пояснювальній записці до проєкту рішення йдеться, що 28 вересня 2023 року «Кременчукводоканал» подав до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заяву та розрахунки про встановлення економічних тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 2024 рік. Але станом на 1 квітня 2024 року подані тарифи не були затверджені.
А діючі тарифи, затверджені Постановою НКРЕП від 22 грудня 2021 року № 2874 на 2022 рік, лише на 55,7% забезпечують покриття витрат на послуги з централізованого постачання холодної води та централізованого водовідведення і не відповідають економічно обґрунтованому рівню. Тож доводиться з міського бюджету компенсувати ту різницю, яка виникла.
10 квітня під час засідання виконкому міський голова Віталій Малецький прокоментував дане питання щодо різниці у тарифах:
За словами мера, після проведення аналізу та оцінки поданих підприємством документів ухвалили рішення щодо «внормування бажань Кременчукводоканалу» і верифікації поданих розрахунків.
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