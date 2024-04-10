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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині затримали чоловіка, який продавав за кордон запчастини до авіатехніки

Сьогодні, 12:44 Переглядів: 100

 

Йому загрожує ув'язнення

Працівники Служби безпеки України викрили двох торговців, які збували за кордон прицільні комплекси до бойових літаків. Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Один із чоловіків — мешканець Полтавщини. Він продавав запчастини до ударних гелікоптерів Мі-24 та корабельних гвинтокрилів Ка-27. Оголошення про продаж запчастин чоловік публікував в інтернеті на міжнародних торговельних платформах. Посилку ж він відправляв замовникам поштою, оформивши її як «цивільне» обладнання.

 

Правохоронці викрили ділка під час відправки посилки. Також у нього вдома спецслужби провели обшук та знайшли додаткове обладнання, яке він теж збирався відправити за кордон.

Ще одного «бізнесмена» правоохоронці затримали у Кропивницькому. Чоловік також планував налагодити канал відправки за кордон товарів військового призначення.

Для початку він намагався продати до краї Європи запчастини до оптико-електронної системи наведення винищувачів МіГ-29. А у митній декларації відправник вказував зовсім не те, що відправляв насправді.

Співробітники СБУ затримали чоловіка під час спроби відправки обладнання. 

 

За матеріалами слідства, клієнтами затриманого були «перекупи» технологічного устаткування, які потім перепродавали б його за вищу ціну.

Обом затриманим слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 333 (Порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України. Їм обом загрожує ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині співробітники Служби безпеки України викрили трьох прихильників «рашизму».

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Служба Безпеки України
Теги: Полтавщина Кропивницький СБУ затримали торгівля запчастини гелікоптери
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