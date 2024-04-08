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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина

Захоплювалися Путіним: на Полтавщині СБУ викрили трьох прихильників «рашизму»

Сьогодні, 11:13 Переглядів: 665

  

Затримані називали українські міста «ісконно руськими», закликали знищити «центри прийняття рішень»

На Полтавщині СБУ викрила ще 3 прихильників «рашизму». Про це повідомляє СБУ в Полтавській області. Служба безпеки викрила двох мешканців Полтавщини та одну мешканку Миргорода. Як йдеться у повідомленні СБУ, затримані поширювали наративи російської пропаганди на власних сторінках у заборонених соціальних мережах.

 

«Фігуранти виправдовували дії країни-агресора, прославляли Путіна та російське військо», — передає пресслужба СБУ.

Двоє жінок та чоловік називали українські міста «ісконно руськими», чекали на їх захоплення росіянами. «Путіністка» з Миргорода називала українських захисників «фашистами» та розміщувала некрологи загиблих росіян у себе на сторінці, говорячи про них, як про «героїв Новоросії». Усі затримані виправдовували напад Росії на Україну.

Фігурантам слідчі СБУ повідомили про підозру за ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України — виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників. Дії полтавця додатково кваліфіковані за ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Прихильникам Путіна загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, житель Кременчука звинувачується у поширенні антиукраїнського контенту.

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Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: Управління СБ України у Полтавській області
Теги: СБУ затримання пропаганда зрадник
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