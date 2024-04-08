Кременчужанин Вадим Матрос — чемпіон України з греко-римської боротьби

Кременчуцький спортсмен Вадим Матрос, учень спортивного ліцею імені І.М. Піддубного, став чемпіоном України з греко-римської боротьби. Про це «Кременчуцький ТелеграфЪ» дізнався із фейсбук-сторінки спортивного ліцею.
Змагання відбувалися з 5 до 7 квітня у Тернополі. Вадим здобув золоту медаль і виборов І місце.
Ці змагання були відбірковими перед Чемпіонатом Європи, який відбудеться Сербії.
Підготував спортсмена до змагань тренер Сергій Бузько.
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