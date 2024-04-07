Кременчуцькі каратистки — чемпіонки у відкритій першості

Кременчуцькі каратистки, вихованки спортивного ліцею імені І.М. Піддубного здобули призові місця на змаганнях відкритою першості. Про це заклад освіти повідомляє на своїй фейсбук-сторінці.
У змаганнях з кіокушинкай карате у розділі «куміте» серед юнаків та дівчат від 6 до 13 років вихованки закладу здобули:
Чемпіонат відбувся учора, 6 квітня, в Олександрії.
Готував спортсменок до змагання тренер Олександр Ложченко.
Нагадаємо, цього тижня заступник начальника Полтавської ОВА Антон Чубенко та директор обласного Департаменту освіти Євген Кончаковський відвідали Кременчуцький спортивний ліцей та перевірили його діяльність в умовах воєнного стану.
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