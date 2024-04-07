До електронного реєстру військовозобов'язаних можуть включити й усіх жінок

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Проте у законі зазначено, що інформацію про громадян, які не є військовозобов'язаними, із реєстру видалятимуть

2 квітня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про створення в Україні єдиного електронного реєстру військовозобов’язаних, який Верховна Рада ухвалила 16 січня цього року. Інформація про це оприлюднена на сайті Верховної Ради.

Це означає, що усі персональні та службові дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів будуть зібрані й зберігатимуться усі разом.

Як раніше писав «Кременчуцький Телеграф», закон суттєво розширюється список даних, які будуть внесені в електронний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів та уточнюється, які саме держреєстри надають цю інформацію. Законом передбачено, що збір інших даних, крім вказаних у ньому, заборонений.

Проте громадяни почали перейматися, що збір інформації зачепить абсолютно всіх — і чоловіків, і жінок.

У статті 13 закону зазначається, що органи влади подають дані до Реєстру про всіх громадян України віком від 18 до 60 років. Тобто до списку військовозобов'язаних впишуть у тому числі й усіх жінок зазначеного віку.

Як буде насправді

У пункті 2 статті 13 йдеться:

Відомості про громадян України, які не є призовниками, військовозобов'язаними та резервістами, знищуються суб'єктами Реєстру відповідно до Порядку ведення Реєстру, затвердженого держателем Реєстру.

Тобто оператори реєстру видалятимуть дані про громадян, які не є військовозобов'язаними.

Міноборони також планує отримати доступ до особистих номерів телефонів та адрес електронної пошти. Передбачається створення електронного кабінету військовозобов'язаного, де міститиметься вся інформація про громадянина.

Нагадаємо, окрім цього Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку до 25 років.