Де у Кременчуці завтра не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 8 квітня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 просп. Лесі Українки, 74Б;

пров. Вагонобудівний, 2А;

пров. Дмитра Вишневецького, 20А;

вул. Космонавтів, 1А-36/17;

пров. Лисенка, 1-16;

вул. Ліщинова, 17-23;

пров. Курчанівський, 1-24;

вул. Різдвяна, 18-45;

вул. Чорноморська, 1-4;

пров. Автобусний, 1-36;

вул. Василя Стуса, 1-13;

вул. Віталія Базилевського, 1-44;

вул. Гарета Джонса, 1-17;

пров. Кленовий, 2-22;

вул. Мирослава Скорика, 4-19А;

вул. Івана Приходька, 122, 126/1;

вул. Гайдамацька, 31-57;

пров. Диканський, 4-14;

пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;

вул. Костянтина Острозького, 28-54;

вул. Різдвяна,1-29;

пр. Пілотів, 4-49;

туп. 1-10 Хорольський;

вул. Рудникова, 1-70/16;

вул. Хорольська, 98/4-209/6;

пров. Міклухо-Маклая, 1-16;

вул. Сержанта Мельничука, 96-139;

пров. Вагонобудівний, 2/34-17;

вул. Космонавтів, 19/14-48/28;

пров. Паторжинського, 1-12;

вул. Різдвяна, 18Б;

вул. Чорноморська, 1/9;

вул. Марусі Чурай, 8-52;

пров. Чорнобаївський, 17-58;

пров. Вагонобудівний, 7-22;

вул. Чорноморська, 5-24/35;

пров. Грузинський, 11-27;

вул. Івана Миколайчука, 3-10;

вул. Лейтенанта Покладова, 23-30/56;

вул. Ліщинова, 1А-46;

вул. Небесної Сотні, 31-39;

вул. Софіївська, 39А-55/35;

вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22;

пров. Північний, 4;

вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;

пров. Сивашський, 4-21;

вул. Юрія Руфа, 169;

туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;

пров. Кам'яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садковська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садковський, 3/3-23;

вул. Озерна. З 6.00 до 18.00 вул. Небесної Сотні, 6Г-17;

вул. Університетська 37, 41/3;

вул. Лейтенанта Покладова, 8;

вул. Небесної Сотні, 4В, 9, 11;

вул. Університетська, 11, 39, 41/3;

проїзди 1-4 Індустріальний;

пров. 2-6 Індустріальний;

вул. А. Ковальова;

вул. Великокохнівська;

вул. Віри Холодної;

вул. Джерельна;

вул. Євгена Патона;

вул. Іллі Мєчнікова;

вул. Індустріальна;

вул. Козацька;

вул. Марусі Чурай;

вул. Миколи Молочникова;

вул. Миколи Татарулі;

вул. Можайського;

вул. Нечуя Левицького;

вул. Олексія Древаля;

вул. Солов'їна;

вул. Спасопреображенська;

вул. Чернігівська;

пров. Великокохнівський;

пров. Делегатський;

пров. Індустріальний;

пров. Кузьми Скрябіна;

пров. Прибережний;

пров. Рівненський;

пров. Чорнобаївський;

проїзд Сонячний;

туп. Сонячний;

вул. Миколаївська, 7-12;

вул. Небесної Сотні, 4/1, 6/20;

вул. Покровська, 4А-9/14;

вул. Шевченка, 15-19/3;

вул. Театральна, 22. З 8.00 до 19.00 с. Соснівка;

с. Потоки;

с. Мала Кохнівка. З 8.00 до 18.00 вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;

пров. Докучаєва, 1А-6;

пров. Мирний, 6/2-22;

вул. Революціонерів, 1-2А;

вул. Художня, 1/8-11;

пров. Яблуневий, 7;

пров. 1-й Ливарний;

вул. Володимира Івасюка;

пров. Докучаєва;

пров. Івана Кожедуба;

вул. Ковальська;

наб. Лейтенанта Дніпрова;

вул. Ливарна;

пров. Ливарний;

туп. Ливарний;

вул. Лінійна;

пров. Літописний;

вул. Макаренка;

пров. Мирний;

пр. Михайла Старицького;

вул. Павла Чубинського;

пров. Петра Ракітіна;

вул. Івана Приходька;

пров. Тополевий;

пров. Художній;

вул. Художня;

вул. Чумацький Шлях;

пров. Яблуневий;

пров. Івана Приходька;

вул. Ковальська;

вул. Олександрійська;

пров. 1-й Ливарний, 3, 5, 7, 9;

вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;

пров. Докучаєва, 11;

наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;

вул. Ливарна, 1А-18;

пров. Ливарний, 2-26;

туп. Ливарний, 1-9;

пров. Літописний, 1-14;

вул. Макаренка, 40-103/4;

пров. Мирний, 3, 4, 5, 28.

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