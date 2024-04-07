Де у Кременчуці завтра не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 18:00
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У понеділок, 8 квітня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- просп. Лесі Українки, 74Б;
- пров. Вагонобудівний, 2А;
- пров. Дмитра Вишневецького, 20А;
- вул. Космонавтів, 1А-36/17;
- пров. Лисенка, 1-16;
- вул. Ліщинова, 17-23;
- пров. Курчанівський, 1-24;
- вул. Різдвяна, 18-45;
- вул. Чорноморська, 1-4;
- пров. Автобусний, 1-36;
- вул. Василя Стуса, 1-13;
- вул. Віталія Базилевського, 1-44;
- вул. Гарета Джонса, 1-17;
- пров. Кленовий, 2-22;
- вул. Мирослава Скорика, 4-19А;
- вул. Івана Приходька, 122, 126/1;
- вул. Гайдамацька, 31-57;
- пров. Диканський, 4-14;
- пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;
- вул. Костянтина Острозького, 28-54;
- вул. Різдвяна,1-29;
- пр. Пілотів, 4-49;
- туп. 1-10 Хорольський;
- вул. Рудникова, 1-70/16;
- вул. Хорольська, 98/4-209/6;
- пров. Міклухо-Маклая, 1-16;
- вул. Сержанта Мельничука, 96-139;
- пров. Вагонобудівний, 2/34-17;
- вул. Космонавтів, 19/14-48/28;
- пров. Паторжинського, 1-12;
- вул. Різдвяна, 18Б;
- вул. Чорноморська, 1/9;
- вул. Марусі Чурай, 8-52;
- пров. Чорнобаївський, 17-58;
- пров. Вагонобудівний, 7-22;
- вул. Чорноморська, 5-24/35;
- пров. Грузинський, 11-27;
- вул. Івана Миколайчука, 3-10;
- вул. Лейтенанта Покладова, 23-30/56;
- вул. Ліщинова, 1А-46;
- вул. Небесної Сотні, 31-39;
- вул. Софіївська, 39А-55/35;
- вул. Кагамлицька, 40/23, 42/22;
- пров. Північний, 4;
- вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7;
- пров. Сивашський, 4-21;
- вул. Юрія Руфа, 169;
- туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8;
- пров. Кам'яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садковська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садковський, 3/3-23;
- вул. Озерна.
З 6.00 до 18.00
- вул. Небесної Сотні, 6Г-17;
- вул. Університетська 37, 41/3;
- вул. Лейтенанта Покладова, 8;
- вул. Небесної Сотні, 4В, 9, 11;
- вул. Університетська, 11, 39, 41/3;
- проїзди 1-4 Індустріальний;
- пров. 2-6 Індустріальний;
- вул. А. Ковальова;
- вул. Великокохнівська;
- вул. Віри Холодної;
- вул. Джерельна;
- вул. Євгена Патона;
- вул. Іллі Мєчнікова;
- вул. Індустріальна;
- вул. Козацька;
- вул. Марусі Чурай;
- вул. Миколи Молочникова;
- вул. Миколи Татарулі;
- вул. Можайського;
- вул. Нечуя Левицького;
- вул. Олексія Древаля;
- вул. Солов'їна;
- вул. Спасопреображенська;
- вул. Чернігівська;
- пров. Великокохнівський;
- пров. Делегатський;
- пров. Індустріальний;
- пров. Кузьми Скрябіна;
- пров. Прибережний;
- пров. Рівненський;
- пров. Чорнобаївський;
- проїзд Сонячний;
- туп. Сонячний;
- вул. Миколаївська, 7-12;
- вул. Небесної Сотні, 4/1, 6/20;
- вул. Покровська, 4А-9/14;
- вул. Шевченка, 15-19/3;
- вул. Театральна, 22.
З 8.00 до 19.00
- с. Соснівка;
- с. Потоки;
- с. Мала Кохнівка.
З 8.00 до 18.00
- вул. Володимира Івасюка, 34-50/10;
- пров. Докучаєва, 1А-6;
- пров. Мирний, 6/2-22;
- вул. Революціонерів, 1-2А;
- вул. Художня, 1/8-11;
- пров. Яблуневий, 7;
- пров. 1-й Ливарний;
- вул. Володимира Івасюка;
- пров. Докучаєва;
- пров. Івана Кожедуба;
- вул. Ковальська;
- наб. Лейтенанта Дніпрова;
- вул. Ливарна;
- пров. Ливарний;
- туп. Ливарний;
- вул. Лінійна;
- пров. Літописний;
- вул. Макаренка;
- пров. Мирний;
- пр. Михайла Старицького;
- вул. Павла Чубинського;
- пров. Петра Ракітіна;
- вул. Івана Приходька;
- пров. Тополевий;
- пров. Художній;
- вул. Художня;
- вул. Чумацький Шлях;
- пров. Яблуневий;
- пров. Івана Приходька;
- вул. Ковальська;
- вул. Олександрійська;
- пров. 1-й Ливарний, 3, 5, 7, 9;
- вул. Володимира Івасюка, 1-32/3;
- пров. Докучаєва, 11;
- наб. Лейтенанта Дніпрова, 18-34А;
- вул. Ливарна, 1А-18;
- пров. Ливарний, 2-26;
- туп. Ливарний, 1-9;
- пров. Літописний, 1-14;
- вул. Макаренка, 40-103/4;
- пров. Мирний, 3, 4, 5, 28.
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