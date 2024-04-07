На Полтавщині зіткнулися два легковики: один із водіїв загинув на місці

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Сьогодні, 7 квітня, близько 9.00 на трасі Київ-Харків-Довжанський на території Лубенської громади сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією правоохоронців, 77-річний водій автомобіля Daewoo Matiz зіткнувся з автомобілем Volkswagen під кермуванням 33-річної водійки. Внаслідок аварії водій автомобіля Daewoo Matiz загинув на місці від отриманих травм.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

На місці події працюють слідчі та встановлюють усі обставини та причини ДТП.

Нагадаємо, учора під Полтавою зіткнулися дві автівки. Внаслідок травм один із водіїв загинув.