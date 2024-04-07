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Надзвичайні новини

На Кременчуччині водій не впорався з керуванням і злетів з дороги

Сьогодні, 15:20 Переглядів: 251 Коментарів: 1

 

Водія з травмами доставили до лікарні

Сьогодні, 7 квітня, близько 10.00 на дорозі поблизу села Максимівка Кременчуцького району сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавської області.

За попередньою інформацією правоохоронців, 41-річний водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням та злетів з дороги на обочину.

Внаслідок аварії водія із травмами госпіталізували.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює причини й обставини події.

Нагадаємо, учора під Полтавою зіткнулися дві автівки. Внаслідок травм один із водіїв загинув.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини Джерело відео: Поліція Полтавщини
Теги: Кременчуцький район ДТП травмовані водій поліція
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Коментарі: 1

891
Andron777:
Сьогодні, 15:37

Туману нема, дорога суха. Як можна злетіти? 


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