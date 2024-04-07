Для Овнів цей тиждень стане одним із найважливіших у році, а на Близнюків чекає важлива розмова: гороскоп на 8-14 квітня

Сьогодні, 15:00 Переглядів: 669

Овен (21.03-20.04)

Цей тиждень один з найважливiших в роцi, якщо у вас є якiсь конкретнi плани. Будьте активнi весь тиждень, i особливо — у п'ятницю. Цього дня зважуйтеся на найважливiше, але передчувайте наслiдки. Душевнi розмови можуть викликати бурхливi почуття, опiр, але поки краще не поспiшати з оцiнками. Iнтенсивнi переживання роблять вас привабливими, ви можете наполягати на своєму. Але тiльки не в цi вихiднi, якi краще провести якомога спокiйнiше. Сприятливi днi: 8, 9; несприятливi: 11.

Тілець (21.04-21.05)

Використовуйте початок тижня для вирiшення матерiальних питань i покупок. Немає обмеження в справах, i оточуючi схильнi бачити у вас оплот стабiльностi. Те, що ви почнете в цей час, одержить сприятливий iмпульс i з часом принесе користь. У суботу можливi найнесподiванiшi подiї. Уникайте небезпечних i травмуючих ситуацiй. Цей день може стати точкою вiдлiку для розвитку нового напряму вашої дiяльностi або важливих змiн в партнерствi. Сприятливi днi: 9, 11; несприятливi: 10.

Близнюки (22.05-21.06)

З середи наступить переломний момент в справах. Ви зможете проявити органiзаторськi здiбностi або реалiзувати важливу частину своїх намiрiв. Якщо ви активно розвиваєте якусь тему, то подiї навколо неї сягнуть кульмiнацiї у п'ятницю. Може вiдбутися розмова, яка допоможе обом сторонам досягти ясностi i чiтко розставити акценти у вiдносинах. Краще вирiшувати в цей час дiловi питання, а в особистому життi поки залишити все без змiн. Сприятливi днi: 14; несприятливi: 11.

Рак (22.06-22.07)

Цього тижня ви одержите багато нової iнформацiї. Обов`язково подумайте, як її застосувати з користю. Ви стаєте координатором i посередником, i чудово впораєтеся з розвитком вiдразу декiлькох напрямiв. Прагнiть утримувати в порядку потрiбнi документи i своє робоче мiсце. Ще однiєю важливою темою на цьому тижнi будуть домашнi справи i вiдносини з близькими. У понедiлок i вiвторок можна робити покупки в будинок, особливо прикраси i предмети комфорту. Сприятливi днi: 8, 14; несприятливi: 12.

Лев (23.07-23.08)

Ви легко досягнете поставлених цiлей на початку тижня. Але краще рухатися по «накатанiй колiї», не намагаючись переконати партнерiв або клiєнтiв в тому, до чого вони ще не готовi. Вирiшуйте матерiальнi питання, щоб розширити свої можливостi. Зробiть на початку тижня декiлька приємних придбань особисто для себе. I вiдразу думайте про те, як компенсувати свої витрати. Зараз ви можете закласти основи справи, яка через час почне працювати на вас. Сприятливi днi: 9; несприятливi: 14.

Діва (24.08-23.09)

Не пропустiть цей тиждень, якщо у вас є плани, готовi для втiлення. Для серйозної роботи i рiшення фiнансових питань сприятливi понедiлок i вiвторок. З середи займайтеся пошуком потрiбної iнформацiї, зв'язкiв, ведiть переговори i листування з партнерами. В п'ятницю можна укладати договори або робити iншi рiшучi кроки, якi означатимуть початок нового етапу у вашiй роботi. У особистому життi це хороший час для вiдвертої розмови. Сприятливi днi: 10, 12; несприятливi: немає.

Терези (24.09-23.10)

Плануйте всi важливi заходи на першу половину тижня. Це сприятливий час для того, щоб закрiпити домовленостi i почати реалiзацiю своїх планiв. В п'ятницю i суботу планети можуть пiднести вам несподiванi сюрпризи. Ухвалювати рiшення i дiяти доведеться швидко i точно. Не шукайте собi додаткових проблем, не ризикуйте, але не обмежуйте себе в творчостi, в чому б вона не виражалася. У особистих вiдносинах зберiгайте спокiй. Сприятливi днi: 8, 9; несприятливi: 13.

Скорпіон (24.10-22.11)

Не квапте подiї. Зараз вам потрiбно бiльше уваги придiляти заходам, корисним для здоров'я. Попереду декiлька складних i дуже важливих для вашої роботи i кар'єри мiсяцiв, тому, до змiн потрiбно прийти з вiдновленими силами. Подумайте, яких змiн потребує ваш iмiдж i зробiть вiзити в салони i магазини на початку тижня. В п'ятницю у фокусi уваги будуть особистi i любовнi стосунки. Iнтуїцiя вас не пiдведе, коли доведеться ухвалювати рiшення. Сприятливi днi: 11; несприятливi: 10.

Стрілець (23.11-21.12)

Вам належить справлятися з великим навантаженням на роботi, але не обмежуйте свою активнiсть тiльки робочими завданнями. Бiльше часу придiляйте спiлкуванню. Почуття можуть одержати сильний iмпульс. Друга половина тижня дасть можливiсть вирiшити деякi хвилюючi питання. Можлива несподiвана зустрiч з тим, з ким належить вiдновити контакт. Сприятливi днi: 12; несприятливi: 11.

Козеріг (22.12-20.01)

У першiй половинi тижня ви можете вдало вирiшити деякi фiнансовi питання. Приємнi враження вас чекають не тiльки на роботi, але й у вiльний час, який можна наповнити романтикою i творчiстю. Зробiть довгоочiкуванi придбання або влаштуйте сiмейну вечерю, щоб порадувати своїх близьких. В п'ятницю вас чекають сюрпризи. Можливi несподiванi витрати, не виключенi i втрати. У вихiднi обмежте коло спiлкування; краще провести цей час на природi. Сприятливi днi: 10; несприятливi: 13.

Водолій (21.01-19.02)

Тиждень має вiдбутися насичений, i найцiннiшою якiстю буде умiння швидко наводити лад в справах i систематизувати iнформацiю. Прагнiть налагодити свiй графiк роботи так, щоб у вас залишався час для особистих справ i турботи про здоров'я. Запросiть своїх друзiв на природу. В п'ятницю i суботу можуть вiдбутися подiї, якi примусять вас по-iншому оцiнити своїх близьких. Сприятливi днi: 9; несприятливi: 10.

Риби (20.02-20.03)

Це дивовижний час, коли перед вами можуть вiдкритися новi обрiї там, де ви цього абсолютно не чекаєте. На початку тижня є можливiсть обговорити з партнерами перспективи спiльної дiяльностi, укласти вигiдну угоду, контракт. В п'ятницю i суботу створiть навколо себе творчу обстановку. Вашою перевагою в несподiваному поворотi подiй буде iнтуїцiя, яка пiдкаже, як поводитися. Що б не вiдбувалося, прагнiть отримати з цього користь. Сприятливi днi: 12; несприятливi: 9.