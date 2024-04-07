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Завжди вітав військових прапором: зворушливе відео, як захисники прилетіли до хлопчика на гвинтокрилах

Сьогодні, 14:23 Переглядів: 264

 

Щоразу, коли хлопчик бачив над будинком військові гелікоптери, він виходив надвір і махав їм прапором

У соцмережах почало ширитися зворушливе відео, як українські військові прилетіли на гелікоптерах до хлопчика та привезли йому подарунок. Опублікував його у соцмережі Х користувач Alex Bond.


У коментарі до відео користувач зазначає:

Цей хлопчик завжди зустрічав пролітаючі вертольоти з прапором, бажаючи їм удачі і повернення живими. Одного разу вони приземлилися перед його будинком.

На відео можна побачити, як один з гелікоптерів приземляється недалеко від дитини, військовий виходить із нього із пакунком у руках, віддає його хлопчику та повертається.

Нагадаємо, вихованці Кременчуцького будинку дитячої та юнацької творчості провели благодійний захід, де зібрали кошти на придбання наборів інструментів, необхідних для ремонту військової техніки на передовій.


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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: unian.ua Джерело відео: AlexBondODUA
Теги: Україна війна діти хлопець прапор військові відео
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