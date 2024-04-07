Завжди вітав військових прапором: зворушливе відео, як захисники прилетіли до хлопчика на гвинтокрилах

Щоразу, коли хлопчик бачив над будинком військові гелікоптери, він виходив надвір і махав їм прапором
У соцмережах почало ширитися зворушливе відео, як українські військові прилетіли на гелікоптерах до хлопчика та привезли йому подарунок. Опублікував його у соцмережі Х користувач Alex Bond.
У коментарі до відео користувач зазначає:
На відео можна побачити, як один з гелікоптерів приземляється недалеко від дитини, військовий виходить із нього із пакунком у руках, віддає його хлопчику та повертається.
Нагадаємо, вихованці Кременчуцького будинку дитячої та юнацької творчості провели благодійний захід, де зібрали кошти на придбання наборів інструментів, необхідних для ремонту військової техніки на передовій.
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