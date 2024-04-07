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Полтавщина перша в Україні, де ТЦК та СП направило 30 тисяч громадян до Нацполіції: Дмитро Лубінець

Сьогодні, 14:01 Переглядів: 907

 

Інформацію направляли щодо тих, хто не з’явився до ТЦК та СП

Полтавщина стала першою областю в Україні, де ТЦК звернулися до поліції з тим, щоб розпочати кримінальне провадження за неявку. Про це Суспільному розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Це зробили, аби розпочати кримінальне провадження за неявку до ТЦК та СП або зробити все, щоб доставити цих людей до військкоматів», — говорить Дмитро Лубінець.

За словами уповноваженого з прав людини, військові не можуть ходити вулицею й фізично затримувати громадян, з застосуванням фізичної сили.

«Від цього не виграє ні армія, ні громадяни України», — констатував Дмитро Лубінець.

Полтавщина стала першою областю в Україні, де було повідомлення, що з терцентру комплектування та соцпідтримки направили інформацію щодо 30 тисяч громадян України до органів нацполіції, розповів уповноважений з прав людини.

Нагадаємо, раніше речник Полтавського ОТЦК розповів «Кременчуцькому Телеграфу» про мобілізацію, ухилянтів, жінок в армії та російські фейки та наративи. Також Роман Істомін розповідав про засудження за ухилення від мобілізації, яке не є перепоною для служби в ЗСУ, висновки ВЛК, які можна оскаржити, та бронювання, які проводять не ТЦК.

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Автор: Роксолана Жукова Джерело фото: Юридичний вісник України
Теги: мобілізація ухилянти поліція поліція Полтавщини
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