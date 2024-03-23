«Для перемоги кожен громадянин має долучитися до боротьби», — речник Полтавського обласного ТЦК

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Засудження від ухилення від мобілізації не є перепоною для служби в ЗСУ, висновки ВЛК можна оскаржити, бронювання проводять не ТЦК, а є такі чоловіки, яких не можливо забронювати

«Кременчуцький Телеграф» продовжує публікацію ексклюзивного інтерв’ю начальника служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного територіального центра комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) майора Романа Істоміна, який доволі докладно та відверто відповів на усі питання нашого видання.

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Нагадаємо, у попередньому матеріалі ми опублікували відповіді Романа Істоміна на питання нашого видання щодо того, чи вдається районним ТЦК та СП виконувати заявки Генштабу ЗСУ на поповнення військових частин, чи вважає він доречним пропозиції щодо зниження призовного віку для мобілізації та надання можливості призову на військову службу засуджених та ув’язнених, та як ставиться до ухилянтів та їх захисників. Речник Полтавського обласного ТЦК та СП також розповів про призов за мобілізацією силовиків та військових пенсіонерів, проходження військової служби жінками, рекрутинг та російські фейки й наративи в українському інформаційному просторі.

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Сьогодні ми публікуємо відповіді представника Полтавського обласного ТЦК та СП на питання «Кременчуцького Телеграфа» щодо права військовослужбовців ТЦК перевіряти документи у цивільних осіб, вручати повістки на вулицях міст та хто доставляє ухилянтів до ТЦК. Роман Істомін також розповів про роботу військово-лікарських комісій (ВЛК) й те, куди потрапляють мобілізовані після призову. Речник Полтавського ОТЦК повідомив нашому виданню, що насправді бронювання проводить не ТЦК та СП, назвав кількість засуджених в Полтавській області за ухилення від військової служби та поділився своїми думками, що потрібно зробити для перемоги.

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— У соцмережах пишуть, що працівники ТЦК та СП не мають права перевіряти документи у цивільних громадян, а відтак, вручення ними повісток нібито незаконне. Чи продовжується на Полтавщині спільне патрулювання груп працівників РТЦК та поліції з врученням повісток у громадських місцях? Чи вручають повістки за місцем проживання, роботи та у громадському транспорті? Та чи були випадки насильного доставлення військовозобов’язаних до РТЦК про що зараз згадують у соцмережах?

Те, що працівники ТЦК та СП не мають права перевіряти документи у цивільних громадян — це абсолютна нісенітниця, про що ми вже неодноразово писали й наголошували. Відповідно чинного законодавства військовий комендант видає наказ щодо організації заходів правового режиму в період воєнного стану, де перераховується особовий склад ЗСУ та інших силових структур, які мають право на перевірку документів. А тому ті військовослужбовці ТЦК, які включені у цей наказ, абсолютно законно можуть перевіряти документи у цивільних громадян.

До речі, вручення повісток до перевірки документів має лише дотичне відношення. Тобто, навіть, якщо хтось перевірив документи з порушенням закону, а потім цьому чоловіку виписали повістку, то повістка вважається врученою законним способом. Повістка виписується після з’ясування особи громадянина. Отже, незаконна перевірка документів не означає, що повістка була виписана також незаконно.

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На Полтавщині робота спільних груп працівників РТЦК та поліції щодо вручення повісток продовжується. За місцем проживання зараз повісток вручається менше, а в громадських місцях — більше. Громадські місця — це будь-яка будівля, приміщення чи вулиця, які підпадають під визначення «громадське місце». І там вручаються повістки військовозобов’язаним з повідомленням, що їм потрібно прибути до ТЦК та СП у визначений час для уточнення своїх військово-облікових даних. Повістки вручаються також у громадському транспорті, адже це також громадське місце і на блок-постах.

Щодо випадків насильного доставлення військовозобов’язаних до РТЦК нашими військовослужбовцями — у мене такої інформації по Полтавській області немає. Розшуком та доставкою громадян, які ухиляються від прибуття по повісткам, на Полтавщині займається поліція. А якщо якісь громадяни вважають, що їхні права порушують, то хочу нагадати, що у такому разі треба звертатися до правоохоронних органів. Ми в ТЦК та СП робимо саме так. Коли під час заходів оповіщення якийсь громадянин порушує громадський порядок, або завдає якихось образ військовослужбовцям ТЦК, ми викликаємо поліцію.

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— Хто залучається до вручення повісток у громадських місцях з боку РТЦК? Та чи передбачена відповідальність за протидію військовослужбовцям ТЦК при врученні повісток?

До вручення повісток залучаються військовослужбовці ТЦК та СП, абсолютна більшість яких до прибуття в ТЦК проходили службу у бойових підрозділах військових частин, отримали поранення, або захворювання, та рішенням ВЛК були визнані обмежено придатними до військової служби. На своїх попередніх посадах виконувати бойові завдання вони більше не могли, й тому їх перевели до ТЦК та СП. Вони залишаються військовослужбовцями, але тепер виконують інші завдання — зокрема беруть участь у заходах оповіщення військовозобов’язаних.

За протидію військовослужбовцям законом передбачена відповідальність. Починаючи від адміністративної — за звичайну ввічливу відмову отримувати повістку (850-1700 грн), до кримінальної — за силову протидію чи моральну образу працівника ТЦК. Це може кваліфікуватися, як образа громадянина, або як перешкоджання виконанню службових обов’язків військовослужбовцем, що передбачає більш сувору відповідальність. Це все залежно від обставин.

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— Була інформація про використання відеокамер працівниками ТЦК та СП під час вручення повісток. Чи їх вже застосовують та як будуть використовуватися ці відеозаписи?

Відеокамери дійсно використовуються. Насамперед для усунення напруженості під час виконання завдань з оповіщення, та щоб у випадку виникнення конфліктних ситуацій було відео з обох сторін для уникнення маніпуляцій.

— Куди потрапляє мобілізований (контрактник) після призову на військову службу та скільки часу триває підготовка у навчальних центрах?

Усіх призваних на військову службу, як мобілізованих, так і відібраних по контракту, з ТЦК та СП направляють до навчальних центрів. Там вони проходять базову загальновійськову підготовку, а потім, за необхідності, фахову підготовку, та може бути ще бойове злагодження у складі підрозділу. Базова загальновійськова підготовка триває близько місяця, фахова може проводитися від місяця. Якщо говорити про підготовку звичайного стрільця, то це обмежується лише базовою загальновійськовою підготовкою. А якщо це підготовка оператора ПТРК, дрону, снайпера чи іншого військовослужбовця по більш складній військовій спеціальності, то обов’язковою є ще фахова підготовка, де вони отримують потрібні знання та навички. Бойове злагодження також вимагає певного часу. Тож, підготовка у навчальних центрах триває щонайменше 1-2 місяці.

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— Яка відповідальність передбачена за неприбуття до РТЦК по повістці та яка кількість військовозобов’язаних на Полтавщині притягнута до адміністративної відповідальності за порушення військового обліку? Скільки в області відкрито кримінальних проваджень щодо «ухилянтів» за ст. 336 ККУ та чи є вже судові вироки? І яка частина цих вироків пов’язана з реальним позбавлення волі?

Відповідальність за неприбуття по повістці передбачена як адміністративна, так і кримінальна, тому що повістка буває двох типів. Якщо ми кажемо про повістку, за якою викликають до ТЦК та СП для уточнення своїх військово-облікових даних, то за неприбуття по такій повістці передбачена лише адміністративна відповідальність — стаття 210 КУАП (Порушення військовозобов’язаним правил військового обліку). За перше таке порушення під час особливого періоду це тягне за собою накладання штрафу на суму від 850 до 1700 грн. Якщо ж мова йде про так звану «бойову» повістку, яка правильно називається мобілізаційне розпорядження, то за неприбуття передбачена вже кримінальна відповідальність. Це стаття 336 ККУ, яка передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Стосовно кількості військовозобов’язаних, притягнутих до адмінвідповідальності, на жаль, у мене зараз немає таких даних. А стосовно кримінальних проваджень, то у 2023 році на Полтавщині було винесено 115 судових вироків по кримінальним справам за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Щоправда, більшість цих вироків були ухвалені з відстрочкою виконання, тобто мали характер «умовного покарання». Але є випадки і реального позбавлення волі.

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— А чи можуть призвати по мобілізації тих, хто вже отримав за ухилення від мобілізації «умовне» покарання — з відстрочкою виконання?

Так, можуть. Як накладання штрафу, так і умовне покарання не є підставою для відстрочки від призову. А стаття 336 ККУ не вважається важкою, за якими неможливо призиватися на військову службу за мобілізацією чи на контракт.

Крім того, мобілізованим може бути й той військовозобов’язаний, який, наприклад, у 2022 році був позбавлений волі строком на рік за статтею 336 ККУ, відбув покарання та звільнився. Така людина може бути призвана за мобілізацією. Тобто засудження жодним чином не впливає на виконання громадянином обов’язку по захисту України. Єдиний нюанс, якщо говорити про «умовний» строк, то такий засуджений громадянин стає на облік в органах пробації МВС, і у випадку повторного порушення закону, зокрема й мобілізаційного законодавства, він буде відправлений для реального відбуття призначеного терміну покарання до місць позбавлення волі.

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— Чи покращилася робота ВЛК після їх реорганізації минулого року та чи можуть керівники ТЦК та СП якось впливати на висновки ВЛК?

Керівники ТЦК та СП жодним чином не впливають на висновки ВЛК, тому що військово-лікарняна комісія — це цивільні лікарі, які працюють у цивільних медичних закладах. ВЛК створюються рішеннями військових адміністрацій, а не начальників ТЦК та СП. Лише в обласному ТЦК та СП працює обласна ВЛК, яка перевіряє рішення районних військово-лікарських комісій, якщо ними виноситься постанова про визнання військовозобов’язаного обмежено придатним чи непридатним до проходження військової служби.

А щодо роботи ВЛК після реорганізації, то вона дійсно покращилася. Зараз вони виносять меншу кількість висновків про обмежену придатність чи непридатність військовозобов’язаних. Це після того, як з’явилася ця система контролю над їх роботою.

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— Яка періодичність проходження ВЛК та що може зробити призовник, якщо він не згоден з її висновками?

Під час воєнного стану військовозобов’язані повинні щорічно проходити військово-лікарську комісію. Якщо громадянин не згоден з висновками районної ВЛК, то він має право звернутися до обласної ВЛК з оскарженням цих висновків. Якщо ж він не погоджується з рішенням обласної ВЛК, то має право звернутися до регіональної ВЛК — у Харкові. Якщо він не погоджується і з рішенням регіональної ВЛК, то може звернутися до центральної ВЛК у Києві і там вже остаточно буде визначено питання його придатності чи непридатності до проходження військової служби.

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— Кого можуть забронювати та чи впливає на це ВОС військовозобов’язаного?

Питання бронювання військовозобов’язаних регулюються відповідним порядком, який затверджений постановою Кабміну № 76 від 27 січня 2023 року. Цим документом також визначені критерії підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Що стосується ТЦК та СП — бронюванням ми займалися до повномасштабного російського вторгнення. Зараз, в умовах воєнного стану, бронюванню підлягають громадяни, які працюють на критично важливих підприємствах, і цим займається Міністерство економіки. Насправді там цілий процес, але якщо коротко — висновок дає саме Мінекономіки. Отже, бронюванням займається Мінекономіки після погодження списків на бронювання з Генштабом ЗСУ.

Військово-облікова спеціальність (ВОС) дійсно впливає на можливість бронювання військовозобов’язаного. Є список військово-облікових спеціальностей, які не підлягають бронюванню. Це переважно спеціальності, що стосуються ракетних та танкових військ, снайпери, Повітряні сили та деякі інші спеціальності.

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— Хто видає дозвіл на перетин кордону місцевим держслужбовцям, волонтерам та іншим громадянам, скільки їх було видано за останній рік та чи були випадки неповернення з-за кордону?

Дозволи на перетин кордону військовозобов’язаними в ТЦК та СП не видають. Контролем громадян при перетині кордону займається ДПСУ. ТЦК та СП дотичне до цього процесу лише тим, що згідно з чинним законодавством при перетині кордону у військовозобов’язаного мають бути військово-облікові документи з відмітками ТЦК та СП. А окремих дозволів на перетин кордону ми нікому не видаємо.

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— Чого б Ви хотіли побажати нашим читачам?

Я хочу побажати читачам зрозуміти, що війни не закінчуються самі собою. У цій війні також буде переможець і буде переможений. Якщо переможе Росія, то Україна просто перестане існувати. І кожен громадянин, який сьогодні гордо називає себе українцем — буде знищений російською окупаційною владою.

Висновок напрошується один — нам потрібно перемагати. А для перемоги абсолютно кожен громадянин має долучитися до цієї боротьби.