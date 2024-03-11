Торік кількість судових вироків за ухилення від мобілізації зросла вп'ятеро — 1257 засуджених

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 2

У 2023 році українські суди винесли 1 257 вироків за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Це у 5 разів більше, ніж у 2022 році (249 вироків). Обвинувачені отримали як умовні, так і реальні строки позбавлення волі строком до 5 років. Про це повідомляє сервіс аналізу державних даних «Опендатабот».

Від початку війни у 2014 році таких вироків загалом було винесено 3 746.

Тож третина з них припадає на 2023 рік.

Перший пік покарань ухилянтів припав на 2015 рік — тоді було ухвалено 1 596 вироків.

Далі їхня кількість поступово спадала, досягнувши 8 доведених до кінця справ у 2021 році. Проте вже в перший рік повномасштабної війни таких справ побільшало у 30 разів — до 249 вироків.

Кількість справ торік зросла ще у 5 разів — до 1 257. З них 60 кримінальних проваджень завершилися реальним ув’язненням.

У січні 2024 року судові вироки були винесені 120 ухилянтам, що складає майже половину від загальної кількості вироків за статтею 336 ККУ за увесь 2022 рік.

Нагадаємо, 22 лютого Пирятинський районний суд виніс вирок чоловіку за ухилення від мобілізації. Обвинуваченому присудили 3 роки позбавлення волі.