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Надзвичайні новини, Україна, Світ

У сусідній області вагітна водійка збила рятувальника, який гасив пожежу на узбіччі траси H-16

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 35

Чоловіка затисло між легковиком і пожежною машиною

9 березня о 16.40 на автодорозі «H-16» між Золотоношею та Уманню сталася аварія, в результаті якої автомобіль Honda Accord, за кермом якого була 31-річна жінка, наїхав на 40-річного рятувальника Державної служби надзвичайних ситуацій. Про це повідомила пресслужба поліції Черкаської області.

Рятувальник у цей момент разом зі своєю командою гасив пожежу на узбіччі дороги. За інформацією поліції, на службовій автівці були увімкнені проблискові маячки.

Рятувальника притиснуло до пожежного автомобіля. Внаслідок ДТП він отримав серйозні травми ніг. Водійка Honda, яка виявилася вагітною, також була госпіталізована до Звенигородської лікарні.

Правоохоронці зараз розслідують цей інцидент, відкривши кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодекса України). Слідчі дії тривають для встановлення усіх обставин аварії.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП рятувальник водійка вагітна
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