«За час між вибухом — вильотом — свистом і прильотом можливо тільки впасти на землю», — поліцейський з Полтавщини, який евакуював херсонців

Сьогодні, 15:28 Переглядів: 110

Юрій Нездойминога рятував поранених і проводив евакуацію дітей та літніх людей у Херсоні, Зеленівці, Антонівці, Садовому і Дар’ївці

Поліцейський з Полтавщини, працюючи у населених пунктах біля лінії фронту, проводив важливі рятувальні місії. Юрій Нездойминога з Новосанжарської громади, як частина групи реагування патрульної поліції, брав участь у документуванні воєнних злочинів, наданні допомоги пораненим та евакуації дітей та літніх людей. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавської області.

Правоохоронець згадує, що росіяни обстрілювали Херсон та населені пункти району майже щодня з різних видів озброєння (танки, міномети, «Гради» тощо). Тож під час кожного поліцейського чергування були виїзди на фіксацію наслідків ракетних, мінометних та артилерійських атак.

Під час одного з таких обстрілів офіцер громади разом з напарником — працівником сектору поліцейської діяльності Миргородського районного відділу поліції Віталієм Федоренком — врятували життя мешканці Херсону, яка отримала осколкові поранення ніг. Щоб передати постраждалу медикам, поліцейським довелося на службовому автомобілі маневрувати між вибухами.

«Загалом було шість вибухів протягом 15 хвилин. Усі міни лягли в радіусі 200-300 метрів від нас», — розповідає поліцейський.

Так, один з боєприпасів розірвався за сотню метрів від службового Renault Duster, коли в ньому везли поранену жінку. Інший — неподалік від місця зустрічі з медиками швидкої допомоги, які «перехопили» постраждалу у поліцейських, щоб доправити її до лікарні.

Найпотужніший вибух застав екіпаж неподалік тролейбусного депо — міна здетонувала на відстані 20 метрів від поліцейського автомобіля. :

— Нас врятував бетонний паркан. Якби не він, були б тяжкі наслідки. Неможливо з такої відстані врятуватися від вибухів». Завдяки спільним зусиллям жінку вдалося врятувати! Юрій Нездойминога зауважив: «Загроза для її життя минула, бо вчасно зупинили кровотечу й швидко передали лікарям, які надали професійну допомогу, — пригадує офіцер.

Правоохоронець каже, що за короткий проміжок між «вибухом — вильотом — свистом і прильотом» фізично можливо тільки впасти на землю або сховатися в укриття. Проте, поліцейським потрібно ще й зуміти вчасно прийти на допомогу місцевим жителям, адже кожна хвилина важлива.