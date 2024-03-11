У Полтаві вандали пошкодили меморіальну дошку Джохару Дудаєву

Сьогодні, 15:10 Переглядів: 160

У Полтаві, на вулиці Джохара Дудаєва вандали пошкодили меморіальну дошку. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Правоохоронці встановили, що двоє зловмисників пошкодили меморіальну дошку, встановлену на честь Джохара Дудаєва. Наразі особи правопорушників встановлюють.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує штраф до 68 000 гривень, до 240 годин громадських робіт, до 2 років виправних робіт, або до трьох років обмеження чи позбавлення волі.

Поліція просить очевидців події звернутися до Полтавського райуправління поліції за номером: 050-606-29-19 або 102.

Нагадаємо, що в грудні, у Кременчуці вандали розмалювали пам'ятник на площі Перемоги.