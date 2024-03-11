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У Кременчуці отримав вирок чоловік, який на смерть збив 17-річного мотоцикліста

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 255

 

Батько загиблого вимагав з обвинуваченого 1 млн грн компенсації моральної шкоди 

У Кременчуці отримав вирок чоловік, який збив неповнолітніх хлопця та дівчину на мотоциклі. Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень. 

22 серпня 2023 року о 22.09 на перехресті проспекту Лесі Українки та вулиці Княгині Ольги уродженець міста Добропілля Донецької області на автомобілі Skoda Octavia в'їхав у мотоцикл Hyosung. Він не переконався у безпеці маневру, не надав дорогу мотоциклу та почав повертати ліворуч в напрямку вулиці Тараса Бульби. Після цього сталося зіткнення.

17-річний водій мотоцикла помер на місці від тупої закритої травми грудної клітини з розривом низхідного відділу аорти, яка супроводжувалась масивною кровотечею в плевральні порожнини та ускладнилась гострим малокрів`ям внутрішніх органів. А 17-річну пасажирку ушпиталили, вона отримала синці, садна рук та ніг, струс головного мозку, перелом 5-ї плеснової кістки правої стопи.

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Допитаний в судовому засіданні обвинувачений вину визнав і пояснив, що коли збирався зробити поворот ліворуч, в зустрічному напрямку бачив фари транспорту, але не міг зрозуміти, кому вони належали. Водій був впевнений, що фари на такій відстані, що він встигне повернути. Але коли почав виїздити на зустрічну смугу, побачив, як дуже швидко в його бік рухається мотоцикл. Тоді керманич спробував покинути смугу руху мотоцикла, але уникнути зіткнення не зміг. Після аварії він намагався надавати допомогу потерпілим, викликав поліцію та перебував на місці події до приїзду поліції. Сказав, що просить вибачення у потерпілих, дуже шкодує про вчинене.

Батько загиблого мотоцикліста наполягав на суворому покаранні для водія. Також він звернувся до суду з цивільним позовом, в якому просив стягнути з обвинуваченого на його користь моральну шкоду в розмірі 1 млн грн та з ПАТ «Страхова група «ТАС» — у розмірі 80 400 грн.

7 березня Автозаводський районний суд Кременчука визнав керманича винним за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання — 3 роки позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами 2 роки.

Крім того, з обвинуваченого стягнуть на користь батька померлого 300 тисяч грн задля відшкодування моральної шкоди, а на користь держави — витрати, пов`язані із залученням експертів, на суму 12906 грн. Також 80 400 грн отримає батько від «Страхової компанії «ТАС».

Початок строку відбування покарання у вигляді позбавлення волі обчислювати з дня затримання обвинуваченого. До набрання вироком законної сили запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, який йому обрали, залишити без змін. Вирок може бути оскаржений.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: h_kremenchug
Теги: смертельна ДТП вирок вирок суду суд компенсація
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