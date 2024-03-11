На Полтавщині чоловік викрав золоті прикраси та гроші з квартири — поліція

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На Лубенщині 51-річний місцевий мешканець викрав золоті прикраси та гроші з квартири місцевих жителів. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що 8 березня, близько 19.10 власник квартири повідомив до поліції, що до його помешкання проник невідомий чоловік.

Крадій намагався втекти, але власник квартири його затримав та передав поліції. У чоловіка знайшли викрадені золоті прикраси та гроші в різній валюті. Йому вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

За цим фактом відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 15 та ч.4 ст. 185 (Закінчений замах на крадіжку, поєднану з проникненням у житло, в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Кременчуці чоловік систематично крав у співмешканки коштовності — золоті прикраси, які вона зберігала у мішечку у шухляді столу, та розпоряджався ними на власний розсуд.