Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Поговоримо про Малецького. Частина друга
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік викрав золоті прикраси та гроші з квартири — поліція

Сьогодні, 14:48 Переглядів: 112

 

Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі

На Лубенщині 51-річний місцевий мешканець викрав золоті прикраси та гроші з квартири місцевих жителів. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що 8 березня, близько 19.10 власник квартири повідомив до поліції, що до його помешкання проник невідомий чоловік.

Крадій намагався втекти, але власник квартири його затримав та передав поліції. У чоловіка знайшли викрадені золоті прикраси та гроші в різній валюті. Йому вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

За цим фактом відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 15 та ч.4 ст. 185 (Закінчений замах на крадіжку, поєднану з проникненням у житло, в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. 

Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Кременчуці чоловік систематично крав у співмешканки коштовності — золоті прикраси, які вона зберігала у мішечку у шухляді столу, та розпоряджався ними на власний розсуд. 

0
Автор: Дарія Згура
Теги: крадіжка Полтавщина
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 8 лютого 2024)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 1 лютого 2024

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 25 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 18 січня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх