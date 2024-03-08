У Кременчуці чоловік систематично крав у співмешканки коштовності — золоті прикраси, які вона зберігала у мішечку у шухляді столу, та розпоряджався ними на власний розсуд. Вирок крадію виніс Крюківський райсуд Кременчука.
У матеріалах справи йдеться, що уродженець міста Кропивницький тричі обікрав співмешканку:
Чоловік вину визнав та уклав угоду з прокурором. Суд визнав обвинуваченого винним у крадіжці, вчиненій повторно (ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України) та призначив йому обмеження волі строком на два роки. Але потім суддя замінив покарання на рік іспитового строку. Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду протягом 30 днів з дня проголошення.
До набрання вироком законної сили крадію обрали запобіжний захід — особисте зобов'язання. Чоловік повинен не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та живе, без дозволу суду, повідомляти суд про зміну місця проживання.
*Фото ілюстративне
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