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У Кременчуці чоловік систематично крав у співмешканки коштовності

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 134

 

За це потрапив під суд

У Кременчуці чоловік систематично крав у співмешканки коштовності — золоті прикраси, які вона зберігала у мішечку у шухляді столу, та розпоряджався ними на власний розсуд. Вирок крадію виніс Крюківський райсуд Кременчука.

У матеріалах справи йдеться, що уродженець міста Кропивницький тричі обікрав співмешканку:

  • 18 червня 2021 року поцупив обручку із золота 585 проби вагою 2,4 грама вартістю 2566 гривень;
  • 6 липня 2021 року — сережки із золота 583 проби вагою 2,25 грама вартістю 2425 гривень;
  • 11 липня 2021 року — ланцюжок на руку із золота 585 проби вагою 0,9 грама вартістю 981 гривня.

Чоловік вину визнав та уклав угоду з прокурором. Суд визнав обвинуваченого винним у крадіжці, вчиненій повторно (ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України) та призначив йому обмеження волі строком на два роки. Але потім суддя замінив покарання на рік іспитового строку. Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду протягом 30 днів з дня проголошення.

До набрання вироком законної сили крадію обрали запобіжний захід — особисте зобов'язання. Чоловік повинен не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований та живе, без дозволу суду, повідомляти суд про зміну місця проживання.

*Фото ілюстративне

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: news.pn
Теги: крадіжка прикраси золото вирок вирок суду суд
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