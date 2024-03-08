У Кременчуці відкривається дитячий садок, куди прийматимуть дітей з 2 років

Сьогодні, 17:29 Переглядів: 462

З 11 березня очно почне працювати Кременчуцький заклад дошкільної освіти №82, що в нагірній частині міста

З понеділка, 11 березня, після тривалої перерви у власному приміщенні запрацює Кременчуцький заклад дошкільної освіти №82, що знаходиться в нагірній частині міста, на вул. Європейській, 33. Як повідомила пресслужба Кременчуцької міської ради, у садок прийматимуть дітей з 2-х років.

У дитячому садку №82 працюватиме 11 груп (всього 175 дітей) з режимом цілого дня з 7.00 до 17.30. Вихованців забезпечать триразовим харчуванням.

Під час повітряних тривог діти разом із працівниками перебуватимуть в найпростішому укритті, яке знаходиться в приміщенні закладу.

Дізнатись про наявність вільних місць та детальну інформацію можна за телефоном: 097-190-36-37, директорка Людмила Олексіївна Німченко.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» писав, що до закладу дошкільної освіти №82 приєднали дитячий садок №23. Після реорганізації частину працівників закладу №23 перевели у садок №82.