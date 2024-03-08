Дві категорії чоловіків, яких ТЦК заборонено бронювати від призову по мобілізації

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Навіть якщо підприємство чи організація мають право на бронювання військовозобов'язаних працівників, Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не зможуть цього зробити

В Україні під час проведення мобілізації є підприємства, які мають право бронювати своїх військовозобов’язаних працівників від призову. Проте, є дві категорії чоловіків, які вони забронювати не зможуть, тому що територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) робити це заборонено.

Перша категорія — це військовозобов’язані, які мають дефіцитні для армії військово-облікові спеціальності. А друга — ті чоловіки, які вже мають право чи вже отримали відстрочку від призову.

Законопроєкт про мобілізацію: хто матиме право на відстрочку та бронювання під час мобілізації

У листі Міноборони № 220/1469 від 11 березня 2022 року вказані ці дефіцитні військово-облікові спеціальності (ВОС).

Міноборони забороняє бронювати чоловіків з наступними спеціальностями:

рядового та старшинського складу — 003, 004, 008, 015, 016, 019, 021, 028, 029, 034, 035, 036, 037, 039, 047, 048, 054, 055, 058, 065, 069, 070, 071, 072, 110, 113, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163, 178, 183, 184, 210, 216, 220, 221, 223, 225, 233, 234, 245, 248, 250, 251, 260, 261, 262, 265, 267, 307, 320, 323, 326, 333, 340, 379, 381, 382, 383, 403, 420, 460, 474, 500, 501, 502, 503, 507, 525, 527, 528, 530, 531, 538, 543, 544, 549, 550, 554, 569;

а також офіцерського складу за групами ВОС — 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 70, 90.

Найменування цих ВОС можна знайти в наказі Міноборони від 7.09.2020 року № 317 «Про затвердження переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців».

Нагадаємо, рік тому — 27 січня 2023 року, Кабмін затвердив новий Порядок бронювання військовозобов’язаних, а також Порядок та критерії визначення підприємств, організацій і установ, які є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. А 11 липня 2023 року уряд розширив перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані.