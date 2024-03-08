Дві категорії чоловіків, яких ТЦК заборонено бронювати від призову по мобілізації

Навіть якщо підприємство чи організація мають право на бронювання військовозобов'язаних працівників, Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не зможуть цього зробити
В Україні під час проведення мобілізації є підприємства, які мають право бронювати своїх військовозобов’язаних працівників від призову. Проте, є дві категорії чоловіків, які вони забронювати не зможуть, тому що територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) робити це заборонено.
Перша категорія — це військовозобов’язані, які мають дефіцитні для армії військово-облікові спеціальності. А друга — ті чоловіки, які вже мають право чи вже отримали відстрочку від призову.
Законопроєкт про мобілізацію: хто матиме право на відстрочку та бронювання під час мобілізації
У листі Міноборони № 220/1469 від 11 березня 2022 року вказані ці дефіцитні військово-облікові спеціальності (ВОС).
Міноборони забороняє бронювати чоловіків з наступними спеціальностями:
Найменування цих ВОС можна знайти в наказі Міноборони від 7.09.2020 року № 317 «Про затвердження переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців».
Нагадаємо, рік тому — 27 січня 2023 року, Кабмін затвердив новий Порядок бронювання військовозобов’язаних, а також Порядок та критерії визначення підприємств, організацій і установ, які є критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. А 11 липня 2023 року уряд розширив перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані.
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