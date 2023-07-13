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Кабмін розширив перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 360

 

Уряд встановив чіткі терміни розгляду держорганами звернень підприємств, установ і організацій щодо визначення їх критично важливими для розгляду питань бронювання

Кабмін розширив перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 11 липня. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

— Кабінет Міністрів України вніс зміни до Постанови № 76 від 27 січня 2023 року, якою регулюються питання бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час. Зокрема, розширено перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані та встановлено чіткі терміни розгляду держорганами звернень підприємств, установ і організацій щодо визначення їх критично важливими, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, ухвалені урядом зміни передбачають:

  • суми ЄСВ відтепер будуть враховуватися в одному з критеріїв для визначення підприємства критично важливими, що дає право на бронювання співробітників;
  • підприємства ветеринарної медицини, казенних підприємств пробірного контролю тощо можуть бути визнані критично важливими у разі відповідності двом або більше критеріям.

Також передбачається застосування єдиного підходу до визначення кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню і працюють в органах місцевого самоврядування та в державних органах.

Як повідомлялося раніше, для визнання критично важливими (що дає право на бронювання співробітників) підприємства мають відповідати трьом або більше критеріям із семи. Серед критеріїв, зокрема — розмір сплачених податків та зборів, відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, важливість значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади та інше. При цьому підприємства, установи та організації окремих галузей та сфер (наприклад, підприємства паливно-енергетичного комплексу) можуть відповідати двом та більше критеріям.

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Автор: Віктор Крук
Теги: бронювання Міністерство економіки Кабмін призов мобілізація
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