Кабмін розширив перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації

Уряд встановив чіткі терміни розгляду держорганами звернень підприємств, установ і організацій щодо визначення їх критично важливими для розгляду питань бронювання
Кабмін розширив перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 11 липня. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Окрім того, ухвалені урядом зміни передбачають:
Також передбачається застосування єдиного підходу до визначення кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню і працюють в органах місцевого самоврядування та в державних органах.
Як повідомлялося раніше, для визнання критично важливими (що дає право на бронювання співробітників) підприємства мають відповідати трьом або більше критеріям із семи. Серед критеріїв, зокрема — розмір сплачених податків та зборів, відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ, важливість значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади та інше. При цьому підприємства, установи та організації окремих галузей та сфер (наприклад, підприємства паливно-енергетичного комплексу) можуть відповідати двом та більше критеріям.
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