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«Міцніші за цеглу»: у кременчуцькій бібліотеці відкрили фотовиставку

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 196

 

Мета експозиції — мотивувати долучатися громадян до «волонтерства відновлення»

11 липня у дитячій бібліотеці на вул. Соборній відкрили фотовиставку «Міцніші за цеглу». Роботи експонують у вітринах закладу.

Про це розповіли на Facebook-сторінці Кременчуцької ЦБС для дорослих.

За словами бібліотекарів, «Міцніші за цеглу» — це мандрівний медіапроєкт про незламних волонтерів спільноти Б50, яка однією з перших почала відновлювати від наслідків російської агресії в Україні звільнені громади.

На знімках зображені волонтери, які допомагають постраждалим мешканцям Київської області. Вони прибирають зруйновані снарядами будинки, ліквідовують наслідки збройної агресії, консервують пошкоджені оселі.

Зазначено, що виставка має надихнути глядачів незламністю активних киян і жителів поряд розташованих із Києвом міст. Мета експозиції — мотивувати долучатися громадян до «волонтерства відновлення».

Відвідати фотовиставку можна за адресою: вул. Соборна, 12/16. Вона триватиме до 20 серпня.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: дитяча бібліотека фотовиставка
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