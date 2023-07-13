Підкорила поляків працьовитістю, українським борщем та пампушками з часником

Наша землячка Наталія П. на початку війни разом із двома неповнолітніми дітьми поїхала шукати притулку до Польщі. Минуло півтора року і жінка приїхала у коротку відпустку до Кременчука. Вперше вона опинилася вдома, і каже, якби не діти, які залишилися у Польщі, то вже нікуди б не поїхала з рідного міста. Як то мовиться: у гостях гарно, але вдома набагато краще
Ми зустрілися з Наталею і вона розповіла про своє життя за кордоном. Почала з історії від’їзду.
15-річного сина і 12-річну доньку жінка посадила в машину до сестри, яка вивозила за кордон своїх дітей. Їм разом було весело і спокійно.
На той час ні доручень, ні інших документів на кордоні не просили, тому діти благополучно дісталися місця призначення.
Наталія виїжджала пізніше — вона закінчувала домашні справи й вирішувала питання зі звільненням.
— Можна було виїхати евакуаційним поїздом, але на них завжди було багато людей, тому за 1500 грн я взяла квиток на автобус, який довіз мене до кордону. На митниці на польському боці чекали волонтери, які нам дуже допомагали. І сумки носили, і підказували, кому куди треба пройти, і безкоштовно надавали телефонні картки. З нами їхали молоді дівчата, їх на кордоні зустрічали хлопці. І волонтери, доки не переконалися, що хлопці — знайомі дівчатам, що їм нічого не загрожує, не заспокоїлися.
Нас усіх нагодували: пригостили бутербродами, картоплею фрі, якимись млинцями, що приносили місцеві. Дали води. Також поляки приносили речі, взуття. Люди дуже співчували українцям і мали велике бажання допомогти. Багато місцевих пропонували житло. Від кордону в різні напрямки йшли автобуси, поїзди — все безкоштовно. Мені треба було їхати до центру країни, у місто Каліш. Волонтери допомогли туди дістатися. Коли ми зустрілися з дітьми, радості не було меж, — розповіла жінка.
Коли я приїхала до Каліша, перше, що впало в очі, це чистота. Доглянуті будинки, чисті вулиці, багато зелені. Але ціни на продукти одразу неприємно здивували.
Оселилася родина в будинку у поляка, на ім’я Роберт. У нього вже жили українці. Одні приїжджали, інші від’їжджали. Найбільше одночасно було 16 осіб.
Перші чотири місяці Наталія з дітьми жили безкоштовно, а потім стали платити за оренду 400 євро на місяць.
У кожної родини — своя кімната. Кухня та душ спільні, туалети — один на дві родини. Всі подружилися, спілкувалися один з одним.
Щойно трохи облаштувались, наша землячка пішла на курси польської мови. Бо без неї неможливо влаштуватися на роботу, та й спілкуватися з місцевими незручно. Польський хоч і схожий на український, але є багато слів незрозумілих.
Безкоштовні курси у Каліші є, але час їх проведення незручний, тому Наталія пішла на платні. 36 годин коштують 540 злотих.
Також вона розповідає про мешканців міста, з якими часто спілкується. Каже, що вони чуйні і сердечні люди, особливо літні жінки.
Коли сусіди побачили, що серед українців багато дітей, то самі принесли два велосипеди, конструктори Лего, машинки та ляльок. Діти дуже раділи таким подарункам.
Крім того, бабусі там добрі й всіх приїжджих діточок пригощають цукерками та різними солодощами.
Знайти хорошу роботу непросто, але можна. Чоловіки в більшості працюють на фабриці й заробляють до 5000 злотих, жінки — на теплицях (3000 злотих). Багато хто з жінок пішов у сферу громадського харчування.
Сама Наталія зараз працює в місцевому кафе кухонним працівником, за що отримує 750 євро на місяць. Вона миє посуд, прибирає приміщення, а також іноді готує наші українські страви. Особливо полякам припав до душі наш борщ із пампушками з часником.
Також Наталія балувала відвідувачів кафе варениками і пельменями. Одна жінка навідріз відмовилася від пельменів, мовляв, не визнає сире м’ясо — вони готують вареники і пельмені лише з вареною свининою.
До речі, м’ясо поляки дуже люблять: свинину, яловичину, курятину.
Наша землячка вже звикла до Польщі і її мешканців. Розповідає, що їй пощастило: багато з оточуючих її поляків із радістю допомагають, навіть грошима, підказують, як і де комфортніше жити. Але є багато інших історій, коли українці не знаходять спільної мови з поляками.
Ті, хто надає біженцям житло, отримують за це гроші від держави.
Наші ж не отримують ніякої допомоги, лише на дітей до 18 років їм платять по 500 злотих. Ці гроші більшість віддає за приватні дитячі садочки, бо в громадські — велика черга і туди дитину дуже важко влаштувати.
Школи безкоштовні. По приїзду молодших дітей об’єднували в українські класи, старші учні йшли у змішані класи. В цьому році старшокласники на закінчення навчального року навіть складали іспити на загальних підставах.
З медобслуговуванням важче. Ті, хто має статус тимчасового захисту, не мають проблем, бо у них є страховка. Також немає проблем у тих, хто працює на фабриці — їхня страховка поширюється на всю родину.
У Польщі дуже тепло ставляться до тварин. Там багато притулків, але українцям та іншим приїжджим не дозволяють взяти собі кішку або собаку. Річ у тім, що такі люди автоматично вважаються неблагонадійними — у будь-який час вони можуть поїхати й кинути тварину напризволяще.
Ще кілька цікавих фактів:
Багато чого цікавого ще розповіла наша землячка і підкреслила, що багатьом полякам наші працьовиті жінки — до душі.
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